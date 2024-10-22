«Образец отношений»: Путин высказался о сотрудничестве России и КНР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 21 0

Путин: Россия и Китай выступают образцом отношений между странами

«Образец отношений»: Путин высказался о сотрудничестве России и КНР

Фото: Alexander Zemlianichenko/ТАСС

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Отношениям двух стран удалось выдержать международное давление.

Россия и Китай продемонстрировали всему миру пример построения отношений между странами в современном мире. С таким заявлением глава РФ Владимир Путин выступил на полях саммита БРИКС в Казани.

По словам российского лидера, отношения Москвы и Пекина вышли на новый уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

«И мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», — подчеркнул Путин.

В свою очередь, глава КНР Си Цзиньпин заявил, что российско-китайским отношениям удалось выдержать международное давление.

«За минувшее десятилетие китайско-российские отношения, выдержав испытания переменчивой международной ситуацией, прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер», — отметил Син Цзиньпин.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проведут саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. На встрече будут присутствовать лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Как уже сообщалось, главной темой саммита станет обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин раскрыл детали общения с премьером Индии Моди.

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