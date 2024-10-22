В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 36 0

Песков назвал конструктивными переговоры Путина и Си Цзиньпина

В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Песков описал их как «конкретные и конструктивные».

Переговоры российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли конструктивно. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Очень откровенно, по-деловому, конструктивно, конкретно. Обсуждались конкретные вопросы. Это и вопросы двусторонних отношений в развитие тех тем, которые затрагивались в ходе недавнего визита Путина в Китай», — подчеркнул Песков в интервью, опубликованном в Telegram-канале Зарубина.

По его словам, лидеры двух государств обсуждали вопросы двусторонних отношений, конфликта на Украине и международной обстановки в целом.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проведут саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. На встрече будут присутствовать лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Как уже сообщалось, главной темой саммита станет обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин раскрыл детали общения с премьером Индии Моди.

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