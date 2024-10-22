Расширение дружественных связей: Путин провел переговоры с президентом Египта

Страна является давним и надежным партнером России.

В России уделяют особое внимание расширению дружественных связей с Египтом. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в ходе встречи с лидером страны Абделем Фаттахом ас-Сиси на саммите БРИКС в Казани.

«В прошлом году мы отметили 80-летие со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Многоплановое двустороннее сотрудничество, оно основано на договоре о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Мы уверенными темпами движемся вперед в торгово-экономической сфере», — сказал он.

На Египет, отметил президент, приходится примерно треть всего товарооборота России с Африкой. В 2023 году рост составил 16,4% и в этом году он продолжается, причем большими темпами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин высказался о сотрудничестве России и КНР. По словам российского лидера, отношения Москвы и Пекина вышли на новый уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В свою очередь, глава КНР Си Цзиньпин заявил, что российско-китайским отношениям удалось выдержать международное давление.