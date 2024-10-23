Основной день саммита БРИКС пройдет в Казани сегодня

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Владимир Путин проведет переговоры с президентами Турции и Ирана.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Начинаем, конечно, с главного политического события, за которым сейчас следит весь мир — саммита БРИКС.

Сегодня — основной день форума. Главы государств и руководители иностранных делегаций проведут заседания в узком и расширенном составах. Главные темы — глобальная повестка, урегулирование региональных конфликтов, финансовое взаимодействие, а также вопрос о дальнейшем расширении состава участников.

Сейчас в БРИКС входит десять стран, но еще больше 30 в той или иной степени хотят сотрудничать с объединением. В завершении планируется подписать Казанскую декларацию. Документ суммирует год председательства России в БРИКС и итоги двух заседаний саммита.

Кроме того, сегодня у Владимира Путина продолжатся двусторонние переговоры. Запланированы важные встречи, например, с коллегами из Турции и Ирана. Обсуждать будут, конечно, конфликт на Украине и Ближнем Востоке. А также — экономическое сотрудничество между странами.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

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Основной день саммита БРИКС пройдет в Казани сегодня

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