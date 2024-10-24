Работа —побеждать: бойцы российского спецназа отмечают профессиональный праздник

Они умеют стрелять из всех видов оружия, ездить на всех типах техники. Одним словом — универсалы.

Профессиональный праздник отмечают те, кто всегда на передовой. Сегодня День подразделений специального назначения Вооруженных сил России. Бойцов спецназа не зря называют элитой. Ведь это — наиболее подготовленные специалисты, которые владеют всеми типами оружия и техники.

О том, как проходят боевые будни в отряде спецназа — в репортаже военного корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Спецназ воюет. Это та настоящая элита, которая не отсиживается в тылу. На СВО они обеспечивают продвижение наших войск. Даже во время тренировок спецназа третьей армии очевидна отточенность действий профи.

Спецназовцы — универсальные бойцы! Умеют стрелять из всех видов оружия, ездить на всех типах техники. С помощью спецсредств и психологического давления сначала выкуривают противника из блиндажа, а затем берут в плен.

Боец группировки «Юг» вспоминает подобную дерзкую вылазку в тыл ВСУ во время сражений за Северодонецк. Зашли к ничего не подозревающим боевикам прямо во время обеда.

«Мы говорим: „Ну все, ложитесь на пол“. Один такой: „Да не гони“. Они как бы подумали, что мы свои. Через несколько секунд оценили ситуацию, увидели наши повязки и шевроны. Мы быстренько их паканули. Вшестером забрали семерых», — рассказал боец спецназа третьей армии группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Жонглер».

Кадры с камер колумбийских наемников ВСУ, уничтоженных нашими бойцами на южно-донецком направлении. По мнению российского спецназа, слухи об опасности иностранных наемников сильно преувеличены.

За время СВО методы разведки спецназа сильно поменялись. Эпоха «разведки ногами», когда в тыл противнику нужно было заходить пешком, далеко позади. Теперь большинство разведывательных действий осуществляется с помощью дронов. К тому же так боец меньше рискует жизнью.

Бойцы выявляют цели и точно наводят орудия других родов войск. Будь то операторы ПТУР, бомбардировщики ВКС с огромными ФАБами, либо реактивная артиллерия с множеством ракет.

Настоящий боец спецназа — тот, кто даже в отпуске не бросает тренировок.

«Жизнь наша такая, мы ее сами выбрали. Надо побеждать. Бывает и холодно, и сыро — это война. Кровь, слякоть, грязь — это повсюду. С этим надо бороться, идти вперед. Помогаем друг другу», — сказал боец спецназа третьей армии группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Рудик».

Спецназовцы вместе с другими российскими военнослужащими продолжают приближать нашу победу.