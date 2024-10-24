Путин заявил о желании стран БРИКС разрешить конфликт на Украине мирным путем
Участники объединения ищут пути урегулирования кризиса.
Фото, видео: © РИА Новости/ Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев; 5-tv.ru
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Страны БРИКС настроены на быстрое и мирное урегулирование конфликта на Украине. С таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита объединения, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Виктора Синеока.
«Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее, и желательно мирными средствами. Вы знаете, что Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Многие страны-участники БРИКС поддерживают эту идею инициативы, а мы, в свою очередь, благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения», — заявил Владимир Путин.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых ЗРК «Тор-М2» уничтожает вражеский дрон.
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