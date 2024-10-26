Посеченный иконостас и сгоревший Hummer: как ВС РФ освобождали Карловку в ДНР

Этот поселок является важным логистическим узлом и открывает дорогу на Красноармейск.

Освобождение поселка Карловка в Донецкой Народной Республике помогло российским войскам продвинуться в сторону Красноармейска. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский с места событий.

Карловка является важным логистическим узлом. По нему идет снабжение группировки российских войск, которые штурмуют Селидово. Также это важный узел дорог. Отсюда открываются дороги на само Селидово, Новогродовку, Красноармейск и Курахово.

Храм в честь Богоявления Господня почти не пострадал. Внутри практически цел иконостас, который лишь немного посечен осколками, все фрески на своих местах.

По аналогии с поселком Нетайлово, где на днях был обнаружен уничтоженный боевой бронированный автомобиль Hummer производства США, в Карловке найдена такая же, полностью сгоревшая машина. Судя по всему, он был подбит российскими войсками сразу, как покинул укрытие.

Штурм поселка осложнялся тем, что там есть большое Карловское водохранилище, поэтому населенный пункт пришлось брать со стороны трассы Донецк-Селидово через Нетайлово.

Карловка была полностью освобождена от Вооруженных сил Украины (ВСУ) 4 сентября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командир ВСУ заявил о потере Красноармейска как логистического узла.