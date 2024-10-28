Расписано по минутам: РЗСО «Ураган» поддерживает продвижение ВС РФ в районе Селидово

Эфирная новость 26 0

Площадь поражения реактивной системы — шесть футбольных полей.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Наступление в районе Селидова проходит при поддержке расчетов РСЗО «Ураган». Мощное оружие, один залп которого накрывает площадь в шесть футбольных полей, помогает продвижению штурмовых отрядов.

Именно поэтому противник устраивают настоящую охоту за каждой боевой единицей. С подробностями — корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Установка РСЗО «Ураган» двигается на точку стрельбы. Наводчик уже устанавливает буссоль. Кроме шума двигателя, отчетливо слышен еще один звук — писк дрондетектора. Без этого прибора на фронте сейчас никуда.

Каждый выезд машины сопровождает специальный боец с устройством для фиксации дронов и ружьем. Смотрит за небом.

Время на позиции строго ограничено. У расчета все расписано буквально по минутам. Писк детектора дронов на фоне не дает медлить. Впереди также ждут наши бойцы.

ВСУ подтягивают постоянно свои резервы, задача «Урагана» — именно разбивать такие силы.

Позиция раскрыта. Наблюдатели с дрон-детекторами и ружьями особенно внимательны. Стрельба окончена, расчет сворачивается, уходит в укрытие. Последними вновь отправляются вновь бойцы-наблюдатели за небом.

«У меня, в основном, наблюдение за воздухом, при обнаружении довожу вышестоящему, при необходимости сам уничтожаю. Порядка радиуса в километре он обнаруживает», — говорит номер расчета РЗСО «Ураган» группировки войск «Центр» Филипп Легкодимов.

Иногда непросто понять, чей конкретно дрон в небе. Но на позиции для стрельбы проверять никто не станет, воспользуются ружьем.

«Ураган» — уже в укрытии, впереди — дозаряжание. Машина огромная, снаряды, естественно, также. Для заряжания используют специальную машину, вручную его, естественно, невозможно.

В этом расчете «Урагана» все на фронте с самого начала СВО.

«Во всех направлениях были. В последнее время нас FPV-дроны нас атакуют, поэтому номер расчета находится, у него „Булат“, ружье охотничье. То есть он постоянно находится на наблюдении. У нас первоначальная задача — мы работаем по тыловым районам, обеспечение какое-то, пехота, допусти», — рассказывает командир боевой машины РЗСО «Ураган» группировки войск «Центр» Алексей Груздев.

Площадь поражения полного пакета «Урагана» составляет шесть футбольных полей. Такие масштабы сейчас не нужны, в приоритете — точность, поэтому стреляют с интервалом в шесть секунд. Получается попадать прямо в цель, а за счет дальности — уничтожать крупные силы врага прямо во время прибытия.

Тема:
Спецоперация
28 окт
Войска РФ уничтожили пять американских САУ Paladin в Курской области
28 окт
Армия России освободила населенный пункт Цукурино в ДНР
28 окт
«Стал символикой СВО»: Иосиф Пригожин о причине популярности SHAMAN
28 окт
Российские артиллеристы уничтожили американскую бронемашину. Лучшее видео из зоны СВО
28 окт
Один человек ранен после атаки украинского беспилотника в Воронежской области
28 окт
Расчет БПЛА «Суперкам» помог скорректировать огонь артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО
27 окт
Над Брянской областью за час уничтожили 15 беспилотников ВСУ
27 окт
В Минобороны раскрыли потери ВСУ в Курской области
27 окт
Артиллерия группировки «Центр» поддерживает наступление ВС РФ в районе Селидово
27 окт
Российские военные освободили населенный пункт Измайловка в ДНР
+8° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.67
-0.07 104.81
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:50
Сбежавшие из липецкой ИК осужденные сделали подкоп на территории заброшенного цеха
15:41
Расписано по минутам: РЗСО «Ураган» поддерживает продвижение ВС РФ в районе Селидово
15:35
После победы правящей партии в Грузии начались массовые протесты
15:20
Не выиграл? Чем закончилось появление Тимоти Шаламе на конкурсе его двойников
15:09
Порадуйте своих родных: в России отмечается день бабушек и дедушек
15:07
«Выше средних мировых темпов»: Путин заявил о росте экономики России

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: отопительный сезон напугал цены на газ в Европе
«Нужно было дать себе время, чтобы пережить»: Нюша о разводе и внутренней трансформации
Ради корпоративов? Правда ли воссоединилась группа «Тату»
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака