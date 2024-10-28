Войска РФ уничтожили пять американских САУ Paladin в Курской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

За сутки ВСУ потеряли более 350 боевиков.

Войска РФ уничтожили пять американских САУ Paladin в Курской области

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Löb

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Тема:
Курская область Спецоперация

Армия России за минувшие сутки уничтожила пять самоходных артиллерийских установок Paladin Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе отражения попытки вторжения противника в Курскую область. Как сообщили в Минобороны РФ, киевский режим также потерял более 350 боевиков.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены семь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и шесть боевых бронированных машин, а также семь артиллерийских орудий, из них пять самоходных артиллерийских установок Paladin», — говорится в сообщении.

Также российские войска уничтожили одну командно-штабную машину, три миномета и 17 авто. Еще трое боевиков сдались в плен.

Помимо этого, ВС РФ отразили семь контратак противника в направлении Кремяного, Нижнего Клина и Новоивановки. Вместе с тем четыре попытки контратак ВСУ были сорваны под населенными пунктами Александрия, Дарьино и Плехово.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчет миномета «Поднос» уничтожил ББМ «Humvee» и группу пехоты ВСУ в Курской области.

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