«Невидим»: в Центральной России ожидается появление «черного льда» на дорогах

Синоптик Тишковец: на дорогах в Центральной России может появиться «черный лед»
Фото: 5-tv.ru
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Опасность другого толка подстерегает автомобилистов на Урале и в Сибири.
В ночь на 30 октября дороги в Центральной России могут покрыться невидимым «черным льдом». Об этом в личном Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Автомобилисты и пешеходы, будьте осторожны! „Черный“ лед невидим на дорогах», — указал синоптик.
Слабая гололедица толщиной всего 0,5-1 миллиметра может образоваться в ночь на эту среду, предупредил специалист. Все дело в легких заморозках после прошедших дождей, которые вместе способны привести к появлению «черного льда». Как отметил Тишковец, опасность такого явления заключается в том, что заметить угрозу до первого скольжения машины — невозможно.
Проблемы подстерегают также жителей Сибири и Урала, где уже выпал снег. Синоптик пояснил, что его толщина на некоторых участках порой достигает от трех до восьми миллиметров.
Синоптики до этого отмечали, что уже в ноябре Центральную Россию и Поволжье накроют снегопады. Причиной непогоды окажется сразу три мощных циклона, которые вызовут резкие перепады давления и ураганный ветер.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как изменится климат в России в ближайшем будущем.
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