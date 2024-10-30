Неделя до выборов президента США: каковы шансы Трампа и Харриса на победу

Всего неделя остается до президентских выборов в США, а гонка между кандидатами остается предельно непредсказуемой. По соцопросам, оба кандидата идут почти ноздря в ноздрю с едва заметным преимуществом Трампа в последние дни.

В этой ситуации штабам демократов и республиканцев приходится бороться за голоса в семи колеблющихся штатах. На какие уловки идут претенденты на кресло в овальном кабинете — в репортаже корреспондента «Известий» Николая Иванова.

У Белого дома — настоящее шоу под открытым небом: 75 тысяч сторонников, сотни полицейских. Тут же в толпе митингуют «за Палестину».

Гигантская очередь выстроилась к «Эллипсу» — так называется парк рядом с Белым домом. Это выступление Харрис в СМИ называют завершающим. Хотя будут другие выставления в городах Штатов. Но Вашингтнон, как известно, — оплот демократов.

Общество сильно поляризовано по принципу «кто не с нами, тот против нас». Никаких полутонов.

«Думаю, что победит Камала. Мы должны спасти нашу страну и сохранить демократию. Трамп опасен для США», — заявила американка Мэрил Уинстон.

«Я поддерживаю Камалу, потому что поддерживаю демократию. Травля, запугивание и диктатура — абсолютно противоположные демократии понятия», — считает житель США Марти.

На этом сейчас играет Харрис — позиционирует себя как лидера «для всех».

«В отличие от Дональда Трампа, я не считаю несогласных со мной людей врагами. Он таких хочет посадить в тюрьму. Это выбор о том, будет ли у нас страна, основанная на свободе для каждого американца, или же в ней будут царить хаос и раскол», — заявляет Харрис.

Эти усилия демократов по привлечению последних колеблющихся избирателей хоронит пока еще действующий президент. Понятно, что терять уже нечего, но такого даже от Джо Байдена не ждали.

«Единственный мусор, который я вижу, — это сторонники (Дональда Трампа — Прим. ред.)», — говорит действующий президент США.

«Простите его, ведь он уже не ведает, что говорит», — иронизирует Трамп.

Трамп, как истинный шоумен, знает, как обратить провал конкурента в свою пользу. Он на сцене в Пенсильвании, штате с 19 голосами выборщиков, который не отдает явного предпочтения ни тому, ни другому. Он уже поработал в Пенсильвании в бургерной, а теперь вернулся, чтобы заклеймить вице-президента.

«Мы не просто выступаем против Камалы. Она ничего не значит, это просто сосуд. Она не может составить и двух предложений. Мы выступаем против чего-то гораздо большего и гораздо более могущественного, чем они, а именно — против массивной, порочной, продажной, радикальной левой машины», — утверждает Трамп.

Тем временем назревает новый скандал: Роберт Кеннеди-младший, наследник знаменитой фамилии, обвинил власти США в попытках манипулировать голосами избирателей. Он уже давно снял свою кандидатуру в пользу Трампа. Но Верховный суд все равно оставил его имя в бюллетенях в двух штатах — Мичигане и Висконсине.

«Это — чисто политический ход в надежде на то, что люди, которые в ином случае проголосовали бы за Трампа, потратят свой голос, отдав его за меня. Не позвольте подорвать эти выборы», — призвал Кеннеди-младший.

По сообщениям агентства Reuters, если в начале октября Харрис отчетливо лидировала, то теперь они с Трампом идут ноздря в ноздрю. До выборов остается неделя.