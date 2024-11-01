Рабочие места сохранят за участниками СВО на весь период службы по контракту

Рабочие места участников специальной военной операции (СВО) сохранят на весь период службы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

«За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место, что позволяет им по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а вернуться к исполнению своих служебных обязанностей», — отметил Мишустин.

Соответствующие изменения внесут в Трудовой кодекс. К тому же, продлеваются льготы и гарантиии для семей российских военных.

По словам Мишустина, такие меры обеспечат безопасность для близких участников СВО. Законопроект находится на стадии подготовки и в ближайшее время его рассмотрят в приоритетном порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что принят закон о расчете военных пенсий в 2025 году. Размер денежного довольствия, который учитывается при расчете выплат военным пенсионерам, удержан на уровне 89,83%. Отмечается, что помимо, собственно, военнослужащих или сотрудников силовых ведомств, выплаты полагаются также пенсионерам противопожарной службы, служб по контролю за оборотом наркотиков, ФСИН, росгвардейцам и судебным приставам.