Задержаны двое подозреваемых в краже 3,5 миллиона рублей у участника СВО

Полиция Ростовской области задержала двоих местных жителей, подозреваемых в краже 3,5 миллиона рублей у представителя российской армии, участника спецоперации по защите Донбасса. Соответствующее заявление от лица официального представителя МВД России Ирины Волк опубликовано на сайте ведомственной пресс-службы.

Предварительно, задержанные подстерегли свою жертву около госпиталя, где он проходил лечение. Когда военный выписался и собрался в путь домой, в Кемерово, они появились и завязали с ним знакомство, а потом предложили подвести на машине. По дороге доверившийся новым приятелям уснул, проснулся он уже без ценных личных вещей и 3,5 миллиона на банковском счете.

У предполагаемых преступников изъяты мобильные телефоны, банковские карты и автомобили. Следователи продолжают восстанавливать точные обстоятельства инцидента, возбуждено уголовное дело о краже согласно части 4 статьи 158 Уголовного кодекса (УК) РФ. («Кража»). Обстоятельства преступления устанавливаются.

Днем ранее стало известно о задержании других подозреваемых к нападениям на участников спецоперации, на этот раз во Владимировской области. По информации Ирины Волк, полиция насчитывает как минимум пять аналогичных краж, жертвами которых стали военнослужащие. В общей сложности они присвоили 11 миллионов рублей

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве грабители вынесли из дома местной жительницы более 91 миллиона рублей — деньгами и ювелирными украшениями.