Подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское в ДНР. Об этом сообщают Минобороны РФ.

Российские военные за неделю нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ. Кроме того, был нанесен удар по бригаде морской пехоты, четырем бригадам теробороны и двум бригадам нацгвардии. Военные РФ отразили 72 контратаки противника.

Подразделения группировки войск «Центр» продвигаются в глубину обороны противника в Донецкой народной республике и уже освободили за неделю такие населенные пункты, как: Селидово, Горняк, Цукурино, а также Измайловку.

Группировка войск «Восток» до этого освободила населенные пункты Доброволье и Ясная Поляна Донецкой народной республики.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.