«Священная борьба»: власти КНДР уверены в победе России в конфликте на Украине

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи: Пхеньян уверен в победе РФ в конфликте на Украине

«Священная борьба»: власти КНДР уверены в победе России в конфликте на Украине

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Тема:
Спецоперация

Глава МИД Республики высказалась о сотрудничестве двух стран.

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) уверены в победе России в конфликте на Украине. Об этом рассказала глава МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Дипломат также отметила, что Пхеньян будет оказывать всестороннюю поддержку России «до победного дня».

«Мы ни в коем случае не сомневаемся в том, что под мудрым руководством уважаемого президента РФ Владимира Путина Российская армия и народ непременно добьются великой победы в своей священной борьбе по защите суверенных прав и защите безопасности своего государства», — заявила Цой Сон Хи.

По ее словам, с первых дней начала СВО председатель КНДР Ким Чен Ын отдал распоряжение о безоговорочной поддержке российской армии и народа РФ.

Дипломат также отметила, что значимость договора о стратегическом партнерстве между КНДР и РФ возрастает с каждым днем.

К слову, данный договор состоит из множества пунктов и предусматривает сотрудничество Москвы и Пхеньяна в торговле, науке и здравоохранении, образовании и туризме.

Но главное — документ гарантирует, что страны готовы оказать поддержку друг другу в случае, если безопасность одной из сторон окажется под угрозой. Все эти договоренности были достигнуты в июне, во время официального визита Владимира Путина в КНДР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков ответил на вопрос о военных КНДР на территории России.

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