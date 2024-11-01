Российские военные за сутки отразили шесть контратак ВСУ в Курской области

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Враг в ходе безуспешных маневров потерял до 50 боевиков и несколько единиц техники.

Российские военные за сутки отразили шесть контратак ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Российские военные отразили шесть контратак украинских боевиков в Курской области за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плехово», — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что украинские вооруженные формирования потеряли до 50 человек, две боевые бронированные машины и автомобиль.

Кроме того, вертолеты Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М в составе ударной группы поразили бронированную технику и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), скрытые в лесистой местности в приграничном районе Курской области.

Также российская авиация поразила места сосредоточения украинских сил вблизи ряда населенных пунктов в Сумской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России предотвратила попытку ВСУ прорваться через госграницу в Курской области, ликвидировав сотни боевиков и уничтожив военную технику противника.

Тема:
Курская область
1 нояб
ВСУ атаковали дронами подворье Троицкого женского монастыря в Курской области
1 нояб
Средства ПВО за ночь уничтожили 83 беспилотника ВСУ над территорией РФ
1 нояб
Группа ударных вертолетов уничтожила бронетехнику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
31 окт
Более 300 и станция RADA: успехи армии России по вытеснению ВСУ из Курской области
31 окт
Алексей Смирнов и Андрей Рюмин обсудили электроснабжение Курской области
30 окт
ВС РФ отразили восемь контратак ВСУ в курском приграничье за сутки
30 окт
Жительница Курской области погибла при попытке защитить дочь от обстрела ВСУ
30 окт
Штурмовики Су-25 не пустили ВСУ к курскому приграничью. Лучшее видео из зоны СВО
29 окт
Минобороны показало кадры подрыва российскими бойцами шведской бронемашины ВСУ
29 окт
Более 400 боевиков ВСУ ликвидировано в курском приграничье за сутки
+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
97.02
-0.03 105.52
0.30
Пять сюрпризов уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 2024

Последние новости

16:08
На личном фронте: фигуристка Евгения Медведева раскрыла свой статус
15:55
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Шереметьево
15:53
На Троекуровском кладбище открыли памятник актрисе Ирине Мирошниченко
15:36
«Недосып»: Милош Бикович признался, что роль отца дается ему слишком тяжело
15:21
Российские военные за сутки отразили шесть контратак ВСУ в Курской области
14:58
Главы МИД РФ и КНДР открыли мемориальную доску в честь визита Ким Ир Сена

Сейчас читают

«Появился волшебный пинок»: Сергей Мазаев раскрыл причину отказа от алкоголя
«Можно пойти на многое»: актриса Ирина Темичева высказалась об изменах
Темная сторона голливудской милашки: шокирующие скандалы Энн Хэтэуэй
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака