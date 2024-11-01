Российские военные за сутки отразили шесть контратак ВСУ в Курской области

Враг в ходе безуспешных маневров потерял до 50 боевиков и несколько единиц техники.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Российские военные отразили шесть контратак украинских боевиков в Курской области за минувшие сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плехово», — говорится в сообщении военного ведомства.
Уточняется, что украинские вооруженные формирования потеряли до 50 человек, две боевые бронированные машины и автомобиль.
Кроме того, вертолеты Ми-35М, Ми-28НМ, Ка-52М в составе ударной группы поразили бронированную технику и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), скрытые в лесистой местности в приграничном районе Курской области.
Также российская авиация поразила места сосредоточения украинских сил вблизи ряда населенных пунктов в Сумской области.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России предотвратила попытку ВСУ прорваться через госграницу в Курской области, ликвидировав сотни боевиков и уничтожив военную технику противника.
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