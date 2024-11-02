В Москве ожидается гололед и понижение до +2 градусов 2 ноября

Накануне в столице выпала четверть от месячной нормы осадков.
Фото: 5-tv.ru
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Гололед и понижение температуры до +2 градусов ожидается в Москве 2 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем температура будет варьироваться от 0 до +2 градусов, а ночью опустится до -3. В Подмосковье даже днем ожидается минусовая температура до -2.
Скорость ветра северо-западного направления прогнозируется 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 милиметра ртутного столба.
Накануне, как сообщал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, в столице выпала четверт от месячной нормы осадков. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает автомобилистов выезжать на дорогу на зимней резине.
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