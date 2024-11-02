От страха: рекордное количество богатых американцев намерено покинуть США

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 39 0

CNBC: США планируют покинуть рекордное количество богатых американцев

От страха: рекордное количество богатых американцев намерено покинуть США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы президента США 2024

Эмигрировать из страны планируется сразу после президентских выборов.

Рекордное количество богатых американцев планирует покинуть Штаты сразу после президентских выборов. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.

Аналитики подчеркивают, что такого небывалого спроса на эмиграцию они не видели никогда. По сравнению с 2023 года количество желающих выросло на 30%. Независимо от результата выборов они опасаются политических гонений и социальных беспорядков.

Проведенный Arton Capita опрос показал, что более половины американских миллионеров намерены покинуть США сразу же после выборов, а 64% опрошенных в возрасте от 19 до 29 лет заинтересованы получить золотые визы, которые предоставляются по программе резидентства за инвестиции в других странах.

К слову, пугает зажиточных американцев не только политическая обстановка, но, по словам адвокатов, шутинги в школах, антисемитизм, исламофобия, а также растущие долги правительства.

Среди стран для эмиграции называются — Мальта, Италия, Португалия и Карибские острова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходит заключительная неделя президентской гонки перед голосованием.

Тема:
Выборы президента США 2024
2 нояб
Трамп до инаугурации может потребовать от России отвести войска
1 нояб
Можно только за Харрис? Житель штата Кентукки не смог отдать голос за Трампа
1 нояб
«К черту!» — кандидаты на пост президента США продолжают оскорблять друга
31 окт
Права на страну: как проходит последняя неделя перед выборами президента США
31 окт
Трамп прокатился на мусоровозе в поддержку оскорбленных Байденом избирателей
30 окт
Неделя до выборов президента США: каковы шансы Трампа и Харриса на победу
30 окт
«Электоральные игрища»: кому больше всего вредят выборы президента США
30 окт
«Мешают Западу»: Захарова об аннулировании визы оператора «Известий» в США
29 окт
Кандидат в президенты США Камалла Харрис согласилась пройти тест на IQ
27 окт
Меньше двух недель: в Америке подходит к концу президентская гонка
+8° Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.44
0.42 105.84
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:44
МВФ назвали финансовым придатком НАТО
5:35
«До встречи с тобой мне было страшно жить»: Айза трогательно поздравила любимого
5:16
Трамп до инаугурации может потребовать от России отвести войска
5:00
«Штурмовали в лоб»: как российские бойцы группировки войск «Центр» сломили сопротивление ВСУ в Селидово
4:52
Создатель мультика «Рататуй» годами смотрел трансляции с изнасилованиями детей
4:33
От страха: рекордное количество богатых американцев намерено покинуть США

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
Темная сторона голливудской милашки: шокирующие скандалы Энн Хэтэуэй
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака