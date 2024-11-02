Подразделения группировок войск «Центр» и «Запад» пробираются в глубину обороны противника.
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
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Российская армия освободила Кураховку в Донецкой народной республике (ДНР) и Першотравневое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Группировка войск «Запад» нанесла поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Голубовка Харьковской области, Стельмаховка, Надия ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Противник потерял около 470 военнослужащих.
Подразделения группировки войск «Центр» отразили пять контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как российские бойцы группировки войск «Центр» сломили сопротивление ВСУ в Селидово.
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