«Наступают морские пехотинцы»: войска РФ зачищают от врага курское приграничье

Эфирная новость 22 0

В Курской области продолжается планомерная зачистка территорий от групп ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация Курская область

Боевиков ВСУ теснят с севера, юга и востока.

В Курской области идет планомерная зачистка территорий. Репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Юго-запад Курской области. С морпехами восемьсот десятой бригады заходим в недавно освобожденный поселок.

ВСУшники пытались закрепиться, превратив каждый дом в огневую точку, но все бесполезно.

Боевиков ВСУ теснят с севера, юга и востока, при этом отрезая пути снабжения и резервы, которые противник пытается перебросить через границу на помощь обреченной группировке. Положение ВСУ ухудшается каждый день. Тиски наших войск постепенно сжимаются в районе города Суджа.

На этих кадрах хорошо видно истинное положение боевиков в Курской области. Командование ВСУ больше не пускает на фронт иностранных журналистов. Кроме потерь и сожженной техники украинцам показывать нечего. Наши войска устроили для боевиков настоящий ад.

«Противник сильно деморализован он знает, что наступают морские пехотинцы. Противник, хоть и оказывает сопротивление, но уже не такое ожесточенное как раньше. Оставляет позиции, много случаев дезертирства у ВСУ», — сказал замкомандир роты с позывным «Клинцы».

Попадая в плен ВСУшники жалуются на свое же командование, которое всеми способами старается исполнить приказ Зеленского.

«Усилили меры предосторожности, чтобы не убегали с позиций. Дронами прикрывали, чтобы не тикали люди…» — рассказывает пленный ВСУ.

В итоге боевики оказываются под огнем сразу с двух сторон.

Чем дальше заходим вглубь курских лесов, тем чаще встречаются украинские артефакты. Это скорострельная пушка с украинского БТРа отлетела на несколько метров после подрыва самой машины

«Этот пулемет был вывезен с линии боевого соприкосновения для передачи в музей, где он будет стоять и напоминать нашим потомкам о том, как мы защищали курскую землю от вновь возродившегося фашизма», — говорит один из военнослужащих.

Тема:
Спецоперация
3 нояб
Похоронят в окопе: не желающих воевать украинцев власти Незалежной гонят на убой
3 нояб
Важный информатор: американец в зоне СВО помог в борьбе за Курахово
3 нояб
Боевые рекорды: за неделю ВС РФ освободили 13 населенных пунктов в Донбассе
3 нояб
«Калашников» завершил испытания малогабаритного автомата АМ-17
3 нояб
Статус участника СВО бездокументационно подтвердили 23 тысячи военных
3 нояб
Женщин на Украине привлекут к разминированию территории
2 нояб
Участники штурма Селидова раскрыли детали операции
2 нояб
Главком ВСУ признал текущее наступление России самым мощным с начала СВО
2 нояб
На выставке трофейной техники в Санкт-Петербурге покажут захваченный американский танк
2 нояб
Учитель, журналист и волонтер: первый политический беженец из США получил паспорт РФ
-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.55
0.11 106.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:40
«Наступают морские пехотинцы»: войска РФ зачищают от врага курское приграничье
7:22
Зверства и провокации: на какие преступления идут ВСУ на фоне поражений на фронте
7:04
В Пентагоне признали бессмысленность воевать с Россией
6:48
«Пришлось сняться с соревнований»: дочь Тарасова и Костенко получила травму
6:32
Самый большой в мире: 110-летний морской крокодил Кассиус умер в Австралии
6:16
Российская семья рассказала о переезде из Финляндии в Псков из-за русофобии

Сейчас читают

Два человека пострадали в результате серьезного ДТП на севере Москвы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака