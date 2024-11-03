«Наступают морские пехотинцы»: войска РФ зачищают от врага курское приграничье
В Курской области продолжается планомерная зачистка территорий от групп ВСУ
Фото, видео: 5-tv.ru
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Боевиков ВСУ теснят с севера, юга и востока.
В Курской области идет планомерная зачистка территорий. Репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.
Юго-запад Курской области. С морпехами восемьсот десятой бригады заходим в недавно освобожденный поселок.
ВСУшники пытались закрепиться, превратив каждый дом в огневую точку, но все бесполезно.
Боевиков ВСУ теснят с севера, юга и востока, при этом отрезая пути снабжения и резервы, которые противник пытается перебросить через границу на помощь обреченной группировке. Положение ВСУ ухудшается каждый день. Тиски наших войск постепенно сжимаются в районе города Суджа.
На этих кадрах хорошо видно истинное положение боевиков в Курской области. Командование ВСУ больше не пускает на фронт иностранных журналистов. Кроме потерь и сожженной техники украинцам показывать нечего. Наши войска устроили для боевиков настоящий ад.
«Противник сильно деморализован он знает, что наступают морские пехотинцы. Противник, хоть и оказывает сопротивление, но уже не такое ожесточенное как раньше. Оставляет позиции, много случаев дезертирства у ВСУ», — сказал замкомандир роты с позывным «Клинцы».
Попадая в плен ВСУшники жалуются на свое же командование, которое всеми способами старается исполнить приказ Зеленского.
«Усилили меры предосторожности, чтобы не убегали с позиций. Дронами прикрывали, чтобы не тикали люди…» — рассказывает пленный ВСУ.
В итоге боевики оказываются под огнем сразу с двух сторон.
Чем дальше заходим вглубь курских лесов, тем чаще встречаются украинские артефакты. Это скорострельная пушка с украинского БТРа отлетела на несколько метров после подрыва самой машины
«Этот пулемет был вывезен с линии боевого соприкосновения для передачи в музей, где он будет стоять и напоминать нашим потомкам о том, как мы защищали курскую землю от вновь возродившегося фашизма», — говорит один из военнослужащих.
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