В Москве ожидается резкое ухудшение погоды

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями пешеходов и водителей призывают быть бдительными.
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
В Москве с 21:00 3 ноября до 9:00 4 ноября ожидается резкое ухудшение погоды — сильный снег, метель, усиление ветра и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями водителям рекомендуют значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.
Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Москву надвигается шторм «Мартина». В ближайшие сутки в столице пройдет мокрый снег, а ветер усилится до 20 метров в секунду. Ночью температура опустится ниже нуля, дороги покроются тонким слоем льда. Водителям, которые не успели сменить резину, советуют пересесть на общественный транспорт.
В Санкт-Петербурге погода уже испортилась. В городе заметно похолодало, идет дождь со снегом. По прогнозам синоптиков, ноябрьский снег долго не задержится, он будет сразу таять.
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