В Москве ожидается резкое ухудшение погоды

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 54 0

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями пешеходов и водителей призывают быть бдительными.

В Москве ожидается резкое ухудшение погоды

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Тема:
Погода

В Москве с 21:00 3 ноября до 9:00 4 ноября ожидается резкое ухудшение погоды — сильный снег, метель, усиление ветра и гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями водителям рекомендуют значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Москву надвигается шторм «Мартина». В ближайшие сутки в столице пройдет мокрый снег, а ветер усилится до 20 метров в секунду. Ночью температура опустится ниже нуля, дороги покроются тонким слоем льда. Водителям, которые не успели сменить резину, советуют пересесть на общественный транспорт.

В Санкт-Петербурге погода уже испортилась. В городе заметно похолодало, идет дождь со снегом. По прогнозам синоптиков, ноябрьский снег долго не задержится, он будет сразу таять. 

Тема:
Погода
3 нояб
Натуральный пух или синтетика? Как выбрать лучшую зимнюю куртку
2 нояб
В Москве ожидается гололед и понижение до +2 градусов 2 ноября
1 нояб
На Москву надвигается шторм «Мартина»
30 окт
«Невидим»: в Центральной России ожидается появление «черного льда» на дорогах
29 окт
Обстановка неблагоприятная: созерцание полярного сияния москвичами под угрозой
29 окт
«Голословное»: Песков раскритиковал обвинения в адрес РФ о фейках об ураганах в США
28 окт
Центральную Россию завалит снегом
25 окт
«И тайга станет лесом»: как изменится климат в России в ближайшем будущем
25 окт
Дыхание осени: какая погода ожидается в эти выходные в Москве
24 окт
На Солнце впервые за две недели зафиксировали мощную вспышку
Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
97.55
0.11 106.14
0.30
Самый подходящий месяц: любовный гороскоп на ноябрь 2024

Последние новости

19:58
В СНБО Украины обвинили Google Maps в «сливе» снимков расположения систем ВСУ
19:38
В Вологде взрыв самогонного аппарата разнес две квартиры
19:11
В Москве ожидается резкое ухудшение погоды
18:54
Драйв и рев мотора: под Волгоградом проходит финал чемпионата по грязевым гонкам на квадроциклах
18:30
Помогавший ВС РФ американец рассказал о мерах конспирации от ВСУ
18:12
Правда или слухи? Состоится ли концерт Канье Уэста в России

Сейчас читают

Блогер Дилара Зинатуллина задолжала ФНС круглую сумму
«Многое сбывается»: Анна Ардова высказалась о силе «карты желаний»
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2024
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака