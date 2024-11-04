«Помогай в том же духе»: Путин пообщался с детьми воинов, погибших на СВО

Наследники героев оказывают поддержку семьям военных и солдатам.

Президент РФ Владимир Путин пообщался с детьми воинов, погибших на СВО. Об этом рассказали 5-tv.ru участники беседы.

В честь Дня народного единства глава России возложил цветы памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После чего немного пообщался с участниками церемонии. Среди них были и дети воинов, погибших на СВО.

Клищенко Варвара приехала из города Торжок, Тверской области. Варвара состоит в организации «Фонд Защитников отечества». Отец девочки погиб на Спецоперации, ему присвоено звание героя Российской Федерации посмертно.

Варвара рассказала президенту про своего отца и про то, чем именно занимается фонд.

«Фонд защитников отечества» предоставляет семьям участников СВО помощь, поддержку моральную и гуманитарную», — поделилась Клищенко.

Варвара призналась, что при общении с главой государства очень переживала, хоть и обрадовалась такой возможности. Как сказала сама девочка, не каждый день такое случается.

Сафонов Кирилл тоже смог поговорить с Владимиром Путиным. Кирилл состоит в «Комитете семей воинов отечества». Отец мальчика погиб, выполняя свой долг перед страной на спецоперации.

«Мой папа старший стрелок, сапер, погиб на СВО, награжден орденом мужества посмертно», — рассказал Кирилл.

Глава России пожелал Сафонову младшему не сдаваться и продолжать в том же духе делать добрые поступки. Кирилл с мамой собирают гуманитарную помощь бойцам и раненным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Служащим в зоне СВО отправили посылки к Дню народного единства.