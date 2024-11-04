«Помогай в том же духе»: Путин пообщался с детьми воинов, погибших на СВО

Президент РФ Путин пообщался с детьми воинов, погибших на СВО
Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Наследники героев оказывают поддержку семьям военных и солдатам.
Президент РФ Владимир Путин пообщался с детьми воинов, погибших на СВО. Об этом рассказали 5-tv.ru участники беседы.
В честь Дня народного единства глава России возложил цветы памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После чего немного пообщался с участниками церемонии. Среди них были и дети воинов, погибших на СВО.
Клищенко Варвара приехала из города Торжок, Тверской области. Варвара состоит в организации «Фонд Защитников отечества». Отец девочки погиб на Спецоперации, ему присвоено звание героя Российской Федерации посмертно.
Варвара рассказала президенту про своего отца и про то, чем именно занимается фонд.
«Фонд защитников отечества» предоставляет семьям участников СВО помощь, поддержку моральную и гуманитарную», — поделилась Клищенко.
Варвара призналась, что при общении с главой государства очень переживала, хоть и обрадовалась такой возможности. Как сказала сама девочка, не каждый день такое случается.
Сафонов Кирилл тоже смог поговорить с Владимиром Путиным. Кирилл состоит в «Комитете семей воинов отечества». Отец мальчика погиб, выполняя свой долг перед страной на спецоперации.
«Мой папа старший стрелок, сапер, погиб на СВО, награжден орденом мужества посмертно», — рассказал Кирилл.
Глава России пожелал Сафонову младшему не сдаваться и продолжать в том же духе делать добрые поступки. Кирилл с мамой собирают гуманитарную помощь бойцам и раненным.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Служащим в зоне СВО отправили посылки к Дню народного единства.
- 4 нояб
- Конец Смутного времени: в кинопарке «Москино» показали главный бой Минина и Пожарского
- 4 нояб
- Служащим в зоне СВО отправили посылки к Дню народного единства
- 4 нояб
- «Патриотизм — залог благополучия»: патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
- 4 нояб
- С верой za правду! — бойцы СВО получили письма от школьников, а воспитанники детдома в ЛНР — книги
- 4 нояб
- День народного единства 2024 — история, значение и смысл праздника
- 30 окт
- Празднуем единство: кому в ноябре 2024 положены дополнительные выходные
- 6 нояб
- Бывший протодиакон РПЦ Кураев покинул Россию
- 4 нояб
- «Мы видим»: Силуанов на выставке «Россия» заявил о стабилизации курса рубля
- 4 нояб
- «Впервые»: на выставке «Россия» заявили о лидерстве страны в ядерном оружии
- 4 нояб
- «Я русский!» — SHAMAN спел с детьми на ВДНХ в День народного единства
Читайте также
93%
0.11 106.14
0.30
Нашли ошибку?