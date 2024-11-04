Служащим в зоне СВО отправили посылки к Дню народного единства

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 13 0

Движение «Народный фронт» отправило посылки в зону СВО к Дню народного единства

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Тема:
День народного единства Спецоперация

В подготовке подарков участвовали и школьники, которые создали обереги для военных своими руками.

Молодые участники движения «Народный фронт» подготовили посылки для участников спецоперации. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Известия».

Акция приурочена к Дню народного единства. Часть посылок уже была передана бойцам, другой только предстоит достичь своего адресата.

Отправляются продукты, сладости, теплая одежда, аптечки, маскировочные сети, письма. Среди прочего защитникам родины передадут обереги в виде снегирей, которые были сделаны школьниками вручную.

«Сейчас все 89 регионов нашей огромной страны сплотились в работе на общее благо, для нашей общей победы. Плачем к плечу трудится и наша молодежь», — отметил руководитель Молодежного крыла организации Владимир Тараненко.

Он подчеркнул, что на наши границы сейчас защищают тысячи таких разных военнослужащих. У каждого из них своя семья, дом, вера, нация. Общее у них одно — любовь к России.

В честь праздника по всей стране пройдет множество акций, посвященных поддержке и единению нашего народа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что космонавты с МКС поздравили россиян с Днем народного единства.
 

 

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