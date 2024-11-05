«Существенное преимущество»: Трамп признал возможность проигрыша на выборах

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 25 0

Трамп допустил проигрыш на выборах президента США

«Существенное преимущество»: Трамп признал возможность проигрыша на выборах

Фото: www.globallookpress.com/Jen Golbeck

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Тема:
Выборы президента США 2024

При этом экс-президент подчеркнул, что голосование обещает быть интересным.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп допустил, что может проиграть выборы, однако заявил, что обладает существенным преимуществом перед своей соперницей Камалой Харрис. Об этом он заявил в интервью ABC.

«Да, я думаю… Но у меня довольно существенное преимущество, но можно сказать, да, что можно проиграть. Плохие вещи могут происходить… но будет интересно», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Трамп.

Так он ответил на вопрос журналиста о возможном проигрыше на выборах.

Выборы на пост американского лидера состоятся 5 ноября. Досрочное голосование уже стартовало в некоторых штатах. Правящую Демократическую партию на выборах представляет вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как в Штатах готовятся к выборам. Так, членам избирательных комиссий выдали бронежилеты, владельцы магазинов в крупных городах заколотили витрины фанерой. Американцы опасаются, что после объявления результатов голосования на улицах США начнутся массовые беспорядки.

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