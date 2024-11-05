Трамп заявил о возможности всех кандидатов набрать необходимые 270 голосов

Все кандидаты на выборах в США смогут набрать 270 необходимых голосов выборщиков. Об этом заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп.

Политик вместе со своей женой Меланией Трамп посетил избирательный участок в Палм-Бич во Флориде, чтобы принять участие в голосовании.

«Я чувствую себя очень уверено. Республиканцы показывают сейчас большие успехи. Я слышал, что у нас все хорошо», — заявил он.

По словам Трампа, прошедшая предвыборная кампания стала лучшей из трех, которые он проводил. Политик уверен в своем успехе и в том, что избиратели обеспечат ему «большую победу».

Также Трамп заявил, что его сторонники не станут устраивать беспорядки после выборов. Кандидат в президенты заверил, что примет даже свое поражение, если выборы пройдут честно.

The Economist ранее сообщил, что три четверти американцев обеспокоены возможными беспорядками после выборов президента США. Ученый-политолог из Чикагского университета Роберт Пейп заявил изданию, что страна приближается к «сезону политического насилия».

По его данным, 20% американцев поддерживают применение насилия для восстановления Дональда Трампа на посту президента или для того, чтобы помешать ему занять его. Таким образом, люди по обе стороны политического водораздела поддерживают насилие, отмечает ученый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США стартовали выборы президента.