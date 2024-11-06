«Спасти Америку»: выборы президента США завершились пикетами и обвинениями в мошенничестве

Изначально экзитполы давали однозначную победу Камале Харрис, причем с отрывом. Однако, согласно предварительному подсчету голосов, лидирует Дональд Трамп.

На восточном побережье, в штате Флорида, республиканцы уже начали отмечать победу своего кандидата. Сам же Дональд Трамп публикует в соцсетях заявления о массовых нарушениях на выборах и призывает начать проверку.

В штабе Камалы Харрис тем временем прогнозируют «Месяц судебного ада». Там считают, что объявление победителя президентской гонки может затянуться на несколько недель. За подсчетом голосов следят корреспонденты «Известий» Николай Иванов и Антон Золотницкий.

Изначально экзитполы давали однозначную победу Харрис, причем с отрывом. По факту все оказалось гораздо интереснее. Теперь влиятельные американские издания ставят на президентство Трампа.

Вечером Камала Харрис приехала к себе в штаб. Зачем-то устроила шоу со звонками своим избирателям, на радость журналистам.

Трамп — у себя во Флориде. Оттуда постит в соцсети заявления о нарушениях на голосовании в Филадельфии.

«Много разговоров о массовом мошенничестве в Филадельфии. Правоохранительные органы на подходе!!!» — пишет Трамп.

Телеведущий Такер Карлсон, который неоднократно высказывался в поддержку республиканцев, выступал на митингах в гостях у Трампа в Мар-а-Лаго, провел прямой эфир прямо из резиденции с известными республиканцами.

«Демократы не могут позволить Трампу победить. Они не дадут ему добиться того, что он обещал стране, и будут мешать республиканцам поддерживать Трампа в реализации его идей», — считает член палаты представителей США от Джорджии Марджори Тейлор Грин.

В Вашингтоне, который всегда за демократов, все по классике. Сторонников Трампа не видно. За исключением Спайдермена, который вышел к Белому дому и собрал толпу.

«Дональд Трамп — единственный человек, который может спасти Америку, не считая меня и Бэтмена, так что мы за него», — заявил американец.

Впрочем, пока сторонники Харрис и Трампа у экранов наблюдают за подсчетом голосов, звучат и пессимистичные мнения.

«Я думаю, что не имеет значение, победит Дональд Трамп или Харрис. Они оба будут финансировать бесполезные, бесплодные, ужасные войны, которые не влияют на национальную безопасность США, и оба будут занимать триллионы долларов в год», — говорит экс-судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

Несмотря на заколоченные фанерой кафе и офисы, в центре Вашингтона все спокойно. Хотя меры безопасности — максимально серьезные. Белый дом и так упакован в металлический забор. А тут еще полиция приготовила дополнительные ограждения, чтобы в случае чего полностью перекрыть периметр. Очень много автомобилей секретной службы. А во многих штатах в повышенную готовность приведена нацгвардия.

Корреспондент Антон Золотницкий следит за ситуацией в Нью-Йорке. Он рассказал, чем войдет в историю эта президентская кампания.

На знаменитой Таймс-сквер в Нью-Йорке реклама уступает место цифрам. Результаты Трампа и Харрис, разбитые по штатам, обновляются в режиме реального времени — как котировки самой непредсказуемой и скандальной гонки современных США.

Тренд, заданный взаимными обвинениями и провокациями обеих партий, в день голосования вышел на новый уровень. Сразу в нескольких ключевых штатах чистоплотность выборов под вопросом. В Висконсине из-за брака машин для подсчета голосов будут пересчитывать свыше 30 тысяч бюллетеней. Оборудование сломалось и в Пенсильвании. Республиканцы сообщают о массовых нарушениях в штате — власти оправдываются.

«Чтобы было ясно: выборы в Филадельфии безопасны, просты, надежны и всегда были такими. Никакого мошенничества, никакой „дымовой завесы“. Люди говорят разные вещи, но это не обязательно означает, что это правда», — говорит городской комиссар штата Филадельфия Омар Сабир.

Правда здесь у каждого своя. Илон Маск, например, уверен: техногигант Google подтасовал поисковую выдачу, чтобы сторонники Харрис могли найти ближайший избирательный участок, а их оппоненты — нет.

«Я только что попробовал это сам, и Google все равно показывает, где голосовать за Харрис, но не за Трампа, даже если вы используете режим инкогнито», — заявил Маск на своей странице в соцсети Х.

Помешать голосованию пытались разными способами. По сообщению ABC, в одном из штатов задержали мужчину, угрожавшего расстрелять консервативных христиан в случае победы Трампа. На участки же поступило 30 сообщений о минировании. По американской традиции виновный нашелся быстро.

«Мы получили угрозы. Их источник был в России. В интересах общественной безопасности мы всегда проверяем такие сведения», — заявил государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенсбергер.

Никаких доказательств, естественно, представлено не было. Но антироссийская истерия все равно нашла выход на улицы. У башни Трампа в Нью-Йорке — скромный пикет его радикальных противников. И вновь обвиняют в связях с Москвой.

Правда, большинство американцев, как показал новый опрос, внешняя политика вообще не интересует. Волнуются, прежде всего, о «состоянии демократии». Одна из немногочисленных сторонниц Трампа в Нью-Йорке поясняет, что это значит.

«Они хотят разрушить Америку, чтобы ввести контроль государства над всем, забрать нашу свободу, которая дана нам конституцией нашей страны», — уверена сторонница Дональда Трампа Мишель Ричардс.

Они — то есть демократы. Хотя к нынешней ситуации привели старания обеих партий. На самую дорогую предвыборную кампанию в истории штабы Харрис и Трампа потратили три с половиной миллиарда долларов. Пока же единственный стопроцентный результат — расколотая страна.