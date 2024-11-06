Российские войска освободили Антоновку и Максимовку в ДНР

Российские войска освободили сразу два населенных пункта — Антоновку и Максимовку в ДНР. Этого удалось достичь в результате успешного наступления подразделений группировок «Юг» и «Восток». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В зоне спецоперации наиболее активные действия сейчас идут на кураховском направлении в ДНР. Бойцы продвигаются вперед, занимая новые позиции.

Накануне под контроль нашей армии перешел плацдарм между селами Максимовка и Трудовое, которые находятся южнее ключевого города.

Штурмовые группы захватывают украинские опорники и расширяют возможности для дальнейших атак. По словам военнослужащих, боевики в страхе бегут, покидая позиции. Бой за село Ясная Поляна занял не больше 30 минут.

«По сумеркам мы зашли двумя группами. Зачистка двора: первая двойка идет, зачищает двор, вторая двойка идет. Ну и вот таким порядком шахматным, естественно, все простреливаем аккуратно. Тем самым шуганули противника. Он откатился в сторону севера. Справились ребята с отличием, можно сказать», — заявил штурмовик с позывным «Метис».

Главной проблемой, с которой столкнулись наши штурмовики, стало местное население. В Ясной Поляне оставались около 20 человек. Во время боев ни один из них не пострадал.

Выбитые из населенных пунктов боевики пытались препятствовать эвакуации людей. Угрожали расправой, минировали дороги. Но наши военные взяли мирных жителей под свою защиту. Обеспечивают их водой, продуктами и предметами первой необходимости.