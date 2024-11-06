Песков опроверг вмешательство России в выборы в США

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 49 0

Тем временем РФ неоднократно сталкивалась с фейковыми угрозами взрывов и иных провокаций со стороны иностранных государств.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента США 2024

Россия не вмешивается в чужие выборы, как и не позволяет сторонним государствам влиять на свои внутренние дела. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.

«Что касается обвинений в попытках оказания влияния или вмешательства, то мы решительно отвергаем это и повторяем: мы не вмешивались, не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться ни в чьи внутренние дела и весьма тверды в том, чтобы защищать наши интересы на предмет невмешательства в наши собственные внутренние дела», — пояснил спикер Кремля.

Он также ответил на поступавшие новости об угрозах взрывов на американских избирательных участках, которые были запущены якобы с российских доменов. Песков вновь подчеркнул, что в Кремле не имеют отношения к подобным провокациям, а также заявил, что Россия отвечает за проведение своих, внутренних выборов. Пресс-секретарь напомнил, что РФ достаточно часто сталкивается как с онлайн, так и с офлайн провокациями и угрозами со стороны иностранных государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков ответил на обвинения о якобы планировавшихся взрывах в ЕС.

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