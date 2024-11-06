«Не много оснований»: Матвиенко исключила резкое изменение политики США после выборов

Предварительные итоги голосования — демонстрация протеста американцев против демократов.

Политика Соединенных Штатов не поменяется резко после президентских выборов и подведения итогов голосования. Такое заявление сделала председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в беседе с журналистами.

«Я думаю, что не должно быть завышенных ожиданий. Мне кажется, что политика Соединенных Штатов Америки резко не поменяется. По крайней мере сегодня <…> не так много оснований думать об этом», — сказала она.

Россия настроена на сотрудничество с США, подчеркнула Матвиенко, в том числе по вопросам глобальной безопасности. Председатель СФ добавила: хотелось бы верить, что новые власти Штатов переосмыслят внешнюю и внутреннюю политику.

Кроме того, Матвиенко заявила, что предварительные результаты голосования на выборах президента США — это демонстрация протеста американцев против Демократической партии.

«Это такой протест против всего того, что происходило, в том числе, я думаю, и в отношении России», — подчеркнула она.

Выборы президента США

Выборы на пост американского лидера начались 5 ноября. Демократическую партию на выборах представляла вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-глава страны Дональд Трамп.

По результатам голосования, Трамп лидирует в президентской гонке. Он еще до объявления итогов назвал себя 47-м лидером США во время выступления перед сторонниками во Флориде. Стоя на сцене, Трамп заявил, что новый период его правления станет «золотой эпохой» в истории страны. Он также пообещать решить проблемы в Штатах, а еще не развязывать войны и положить им конец.

Он также спрогнозировал, что Республиканская партия возьмет контроль над сенатом США и сохранит его над Палатой представителей. К слову, об этом прежде уже писал 5-tv.ru. Как выяснилось, республиканцы получили 51 место по итогам голосования 5 ноября. Причем это без победы Трампа в президентской гонке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Камала Харрис отказалась выступать перед сторонниками после проигрыша. Ее штаб опустел сразу же после оглашения результатов.