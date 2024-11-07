«Выехали в одних тапках»: семья из Коренева под Курском о бегстве после атак ВСУ

Анне и Андрею Шапкиным во время обстрела пришлось покинуть дом и бросить кошку, которая нашлась только через три месяца.

Анна и Андрей Шапкины, переселенцы из села Коренево в Курской области, вынужденные покинуть дом из-за атак ВСУ, рассказали о своем бегстве. Это произошло поздним вечером шестого августа. Всего в нескольких улицах от дома семьи были слышны пулеметные очереди и раскаты реактивных систем залпового огня (РСЗО), на населенный пункт обрушились украинские «Грады».

«Мы после работы приехали, в девять вечера. Нам дети позвонили и сказали: „Срочно уезжайте оттуда“. Когда уже пошла пулеметная очередь, начали „Грады“ работать. И мы родителей забрали, у нас есть родители пожилые, и мы уезжали быстро, в одних тапках, халатах. Успели только забрать сумку с документами, которая у нас стояла наготове», — вспоминала Анна.

Райцентр поселка Коренево. ИЗВЕСТИЯ

Шапкины думали, что уезжают на два дня, поэтому не стали выпускать домашний скот — закрыли все помещения в хозяйстве в надежде скоро вернуться. Через день Андрей сумел побывать дома, покормить животных. Домашнюю вислоухую кошку Белку сразу забрать не получилось. В день обстрела ее просто выпустили на улицу, а потом, как выяснилось, она осталась жить в огороде и надеяться на встречу с любящими хозяевами.

«Мы два дня назад привезли из дома… Мы ее выпустили, когда убегали с обстрелов… Она приходит только в себя, похудела очень сильно. Ну а что, питалась чем можно было там. Мы ее забрали. С 6 августа мы не видели ее, нашу красавицу», — рассказала Анна Шапкина.

Совершенно случайно Белка выскочила навстречу Андрею, когда он приехал к дому. Она отвыкла от своих людей и обрела повадки дикой кошки, ведет себя беспокойно, но уже осваивается, получает ветеринарную помощь. Сейчас семья живет в пункте временного размещения в Курске. Жители Коренево постепенно возвращаются в свои дома, но, по словам супругов, это еще опасно.

Ранее 5-tv.ru писал о зверствах боевиков ВСУ в Курской области. Более тысячи свидетелей рассказали о расстрелах мирного населения, женщин, стариков и детей, и других преступлениях без срока давности.