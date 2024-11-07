«Выехали в одних тапках»: семья из Коренева под Курском о бегстве после атак ВСУ

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 38 0

Семья из Коренева под Курском рассказала о бегстве после атак ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область

Анне и Андрею Шапкиным во время обстрела пришлось покинуть дом и бросить кошку, которая нашлась только через три месяца.

Анна и Андрей Шапкины, переселенцы из села Коренево в Курской области, вынужденные покинуть дом из-за атак ВСУ, рассказали о своем бегстве. Это произошло поздним вечером шестого августа. Всего в нескольких улицах от дома семьи были слышны пулеметные очереди и раскаты реактивных систем залпового огня (РСЗО), на населенный пункт обрушились украинские «Грады».

«Мы после работы приехали, в девять вечера. Нам дети позвонили и сказали: „Срочно уезжайте оттуда“.  Когда уже пошла пулеметная очередь, начали „Грады“ работать. И мы родителей забрали, у нас есть родители пожилые, и мы уезжали быстро, в одних тапках, халатах. Успели только забрать сумку с документами, которая у нас стояла наготове», — вспоминала Анна.

Райцентр поселка КореневоРайцентр поселка Коренево. ИЗВЕСТИЯ

Шапкины думали, что уезжают на два дня, поэтому не стали выпускать домашний скот — закрыли все помещения в хозяйстве в надежде скоро вернуться. Через день Андрей сумел побывать дома, покормить животных. Домашнюю вислоухую кошку Белку сразу забрать не получилось. В день обстрела ее просто выпустили на улицу, а потом, как выяснилось, она осталась жить в огороде и надеяться на встречу с любящими хозяевами.

«Мы два дня назад привезли из дома… Мы ее выпустили, когда убегали с обстрелов… Она приходит только в себя, похудела очень сильно. Ну а что, питалась чем можно было там. Мы ее забрали. С 6 августа мы не видели ее, нашу красавицу», — рассказала Анна Шапкина.

Совершенно случайно Белка выскочила навстречу Андрею, когда он приехал к дому. Она отвыкла от своих людей и обрела повадки дикой кошки, ведет себя беспокойно, но уже осваивается, получает ветеринарную помощь. Сейчас семья живет в пункте временного размещения в Курске. Жители Коренево постепенно возвращаются в свои дома, но, по словам супругов, это еще опасно.

Ранее 5-tv.ru писал о зверствах боевиков ВСУ в Курской области. Более тысячи свидетелей рассказали о расстрелах мирного населения, женщин, стариков и детей, и других преступлениях без срока давности.

Тема:
Курская область
7 нояб
«Суперкам» обнаружил пункт воздушной разведки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 нояб
Forbes: ВСУ задействуют Stryker при наступлении ВС РФ в Курской области
6 нояб
Силовики нашли тела девятерых боевиков ВСУ в Курской области
6 нояб
Вертолетчики нанесли удар по бронетехнике ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
6 нояб
Беженцы из Курской области рассказали о первых днях нападения боевиков ВСУ
5 нояб
«Приоритетная цель»: раскрыты детали плана Украины по захвату Курской АЭС
5 нояб
В Курской области 15 боевиков ВСУ были уничтожены при отражении атаки
5 нояб
Тульские разведчики минным шлагбаумом закрыли для ВСУ путь для прорыва в РФ
5 нояб
В Ростовской области МЧС ликвидировало 16 взрывоопасных предметов
5 нояб
Пехота ВСУ оказалась под ударом пушки «Гиацинт-Б». Лучшее видео из зоны СВО
+4° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
98.22
0.16 105.71
-1.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:39
За что фигуристку Евгению Медведеву отчислили из МГУ
9:20
Администрация Байдена намерена успеть выделить Киеву $6 миллиардов
9:15
«У каждой силы есть предел»: почему распался третий брак Анны Седоковой
9:00
Российские военные захватили 42 опорных пункта ВСУ
8:48
Сергей Лавров прибыл в Астану с дипломатическим визитом
8:32
«Выехали в одних тапках»: семья из Коренева под Курском о бегстве после атак ВСУ

Сейчас читают

Известный российский врач рассекретила замедляющие старение игры
В Сети появился «список мести» Трампа
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака