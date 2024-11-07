Освобождение Кременной Балки и 55 сбитых БПЛА: успехи ВС РФ в зоне СВО за сутки

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 37 0

ВС РФ освободили населенный пункт Кременная Балка в ДНР

Освобождение Кременной Балки и 55 сбитых БПЛА: успехи ВС РФ в зоне СВО за сутки

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Российские силы уничтожили до 1270 украинских боевиков.

Российские силы освободили населенный пункт Кременная Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом и других успехах ВС РФ в зоне СВО за минувшие сутки сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Кременная Балка Донецкой Народной Республики», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

Помимо этого, за минувшие сутки силы ПВО России сбили 55 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На всех направлениях специальной военной операции было уничтожено до 1270 украинских боевиков.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором российский «Суперкам» выявил пункт воздушной разведки ВСУ.

Тема:
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