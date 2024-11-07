Новый план: команда Трампа обсуждает сделку для завершения украинского конфликта

Какие условия новый Белый дом может поставить киевскому режиму?

Окружение Дональда Трампа — кандидата от Республиканской партии, объявившего о своей победе на президентских выборах в США, планирует заморозить конфликт на Украине. При этом поставки вооружения продолжатся. Взамен же Незалежная, согласно плану республиканцев, должна отказаться от членства в НАТО на десятки лет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Один из вариантов, предложенный в переходном офисе Трампа, <…> включал бы обещание со стороны Киева не вступать в НАТО в течение по меньшей мере 20 лет. В обмен на это США продолжат накачивать Украину оружием», — указывается в материале.

При этом не уточняется, кто будет поддерживать безопасность зоны. Как отмечается, США не посылают американских военных «поддерживать мир на Украине». Один из членов команды Трампа предложил заняться этим Польше, Германии, Великобритании и Франции. Кроме того, по его словам, Штаты готовы обучать украинских боевиков и предоставлять другие формы поддержки, а Европа же должна будет взять на себя основное участие в миротворческих мероприятиях.

Трамп пока не одобрил ни один из планов по завершению конфликта на Украине.

Выборы президента США

Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент Штатов Камала Харрис, а Республиканскую — экс-глава страны Дональд Трамп.

По последним данным, Трамп получил 295 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, Харрис — 226. Это уверенная победа, даже несмотря на то, что голоса подсчитаны еще не везде.

Сам Трамп уже 6 ноября назвал себя 47-м президентом США во время выступления перед сторонниками во Флориде. Стоя на сцене, Трамп заявил, что новый период его правления станет «золотой эпохой» в истории страны. Он также пообещать решить проблемы в Штатах, а еще не развязывать войны и положить им конец.

Харрис признала поражение и после довольно продолжительного молчания выступила в Вашингтоне. Во время выступления она призвала сторонников признать результаты голосования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин не поздравлял Трампа с победой на выборах «через знакомых». Официальных слов в сторону избранного главы США не было, однако ходили слухи, что российский лидер поздравил американского коллегу тайно.