Американские СМИ пишут, что окружение республиканца готовят сделку для киевского режима.

Абстрактный характер носят сообщения в американских СМИ о плане окружения Дональда Трампа, объявившего о победе на президентских выборах в США, по Украине. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Там же все обезличено. Это похоже на „план Wall Street Journal“ по Украине скорее. Публикации носят все более и более абстрактный характер», — сказал он.

Речь идет о статье американской газеты The Wall Street Journal. По ее данным, команда Трампа планирует заморозить конфликт на Украине. При этом поставки вооружения продолжатся. Взамен же Незалежная, согласно плану республиканцев, должна отказаться от членства в НАТО на десятки лет.

Выборы президента США

Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент Штатов Камала Харрис, а Республиканскую — экс-глава страны Дональд Трамп.

По последним данным, Трамп получил 295 голосов выборщиков при необходимых для победы 270, Харрис — 226. Это уверенная победа, даже несмотря на то, что голоса подсчитаны еще не везде.

Сам Трамп уже 6 ноября назвал себя 47-м президентом США во время выступления перед сторонниками во Флориде. Стоя на сцене, Трамп заявил, что новый период его правления станет «золотой эпохой» в истории страны. Он также пообещать решить проблемы в Штатах, а еще не развязывать войны и положить им конец.

Харрис признала поражение и после довольно продолжительного молчания выступила в Вашингтоне. Во время выступления она призвала сторонников признать результаты голосования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве боятся потерять Донбасс после победы Трампа. Республиканец неоднократно заявлял, что может остановить конфликт на Украине. Однако в Незалежной опасаются методов, которые выберет избранный американский лидер.