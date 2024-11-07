Большая нервозность: в Киеве боятся потерять Донбасс после победы Трампа
FT: украинские власти боятся потерять Донбасс после победы Трампа
Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque
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Республиканец неоднократно заявлял, что может остановить конфликт на Украине. Однако в Незалежной опасаются методов, которые выберет избранный американский лидер.
Украинские военные опасаются, что победа Дональда Трампа на выборах в США обернется для ВСУ полной потерей Донбасса. Об этом пишет Financial Times.
Как отмечают журналисты, на данный момент официальные лица в Киеве делают вид, что все в порядке, даже позиционируют себя сторонниками Трампа и называют его лидером, который способен добиться мира с Россией.
Но на самом деле в украинских верхах царит большая нервозность. Там всерьез боятся прекращения финансирования из-за океана. Из-за чего Украина лишится Донбасса, и это — лишь минимальное следствие такого развития событий, отмечает издание.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ сбросили на позиции российских разведчиков под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) емкость с химическим газом.
Следует отметить, что под Курахово сейчас ведутся активные наступательные действия. Населенный пункт находится под контролем киевского режима. Когда армия России освободит его от украинских боевиков, то сможет продвинуться дальше на запад ДНР.
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