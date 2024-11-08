«Остаются прежними»: Россия не будет менять цели СВО после победы Трампа

При этом Москва, как и прежде, готова вести диалог с Вашингтоном.

Россия готова к диалогу с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, однако менять цели специальной военной операции Москва не намерена. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Президент ни разу не говорил о том, что цели СВО меняются. Наоборот, он неоднократно повторял, что они остаются прежними, все это касается интересов безопасности нашей страны, интересов безопасности русских людей, проживающих там», — подчеркнул спикер Кремля.

Он также напомнил, что российский лидер неоднократно говорил о готовности к диалогу с иностранными государствами и теми, кто готов принять участие в урегулировании конфликта на Украине.

В июне текущего года Владимир Путин выступил на встрече с руководством МИД, где в очередной раз обозначил условия старта мирных переговоров, среди которых вывод украинских боевиков с территории новых регионов РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков назвал официальным поздравление Путиным Трампа с победой на выборах.