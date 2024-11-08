Зависимые от Солнца: почему важно отслеживать геомагнитную активность

Данные об изменениях магнитной активности могут измениться за несколько часов
Фото: 5-tv.ru
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Магнитные волнения ожидаются 9 и 11 ноября.
Нестабильная геомагнитная обстановка ожидается 9 ноября. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По их данным, 6 ноября на Солнце произошла вспышка, которая спровоцировала на Земле магнитную бурю. Ее отнесли к классу G1. Возмущения магнитного поля продлятся 8 и 9 ноября. Однако, вероятность того, что колебания легкой степени перерастут в сильный магнитный шторм, меньше 1%.
По прогнозам, в ноябре ожидается несколько периодов повышенной активности солнечных выбросов. Так, геомагнитные волнения стоит ожидать еще 11, 12, 15, а также 20 ноября. Подобные колебания провоцируют полярное сияние, оказывают негативное влияние на работу спутников и некоторой наземной техники.
Также часть медицинского сообщества признает воздействие магнитных бурь на организм человека. Чтобы быть готовыми к изменениям в самочувствии, нужно регулярно отслеживать прогноз геомагнитных колебаний. Постоянный мониторинг необходим, так как данные у специалистов могут внезапно измениться.
Чтобы понять, каких волнений от магнитного поля стоит ждать, надо понимать классификацию.
- спокойное состояние магнитное сферы Земли обозначают — (Kp 0-2)
- слабые магнитные бури, вызванные небольшим отклонением магнитного фона — (Kp 3-4, G1).
- умеренные магнитные бури со средними по интенсивности колебаниями — (Kp 5-6, G2).
- сильные магнитные бури, при которых отмечают значительные изменения магнитной среды, классифицируют — (Kp 7-8, G3).
- очень сильные магнитные бури с высокими колебаниями — (Kp 9, G4).
- экстремальные магнитные бури с катастрофическими изменениями магнитного поля Земли отмечаются — (Kp 10+, G5).
Ранее 5-tv.ru писал о том, как магнитные бури влияют на риск развития инсульта.
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