Под защитой робопса и дайверов: как Трамп обезопасил свое поместье после выборов
После выборов поместье Трампа защищает полицейский робопес
Фото, видео: www.globallookpress.com/SMG; 5-tv.ru
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Уровень охраны поражает многих.
В поместье Трампа в Мар-а-Лаго усилили меры безопасности после выборов. Теперь соседи избранного президента каждые полчаса могут наблюдать за прогулкой полицейского робопса.
Собака патрулирует набережную и ищет любые признаки взрывчатых веществ. Впрочем, даже без нее уровень защиты владений поражал многих: так, на озере круглосуточно курсируют несколько полицейских катеров, а под водой находятся дайверы. Все это на случай, если кому-то захочется вплавь добраться до гольф-клуба, который так любит Дональд Трамп.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла премьер-министра Польши Дональда Туска, который внезапно отрекся от своих слов о том, что победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп был завербован российскими спецслужбами.
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