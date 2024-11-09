Самбистка Вера Лоткова посвятила победу на ЧМ находящемуся на СВО отцу

Россиянка Вера Лоткова стала первой в истории чемпионкой мира по боевому самбо. Свою победу она посвятила отцу, который защищает родину в зоне проведения спецоперации. По словам спортсменки, именно он сыграл решающую роль в ее профессиональном выборе и поддерживал на каждом этапе роста.

«Мой отец уже второй год находится в зоне СВО — пошел туда добровольцем — и свою победу я посвящаю ему. Он мой кумир, человек, который привил мне любовь к спорту, любовь к самбо. Он всегда мной гордится, и это моя благодарность ему за все!» — рассказала Лоткова.

Самбистка в ходе интервью «Известиям» также продемонстрировала футболку с фотографией отца в боевом обмундировании и надписью «Мой кумир». Как отметила спортсменка, она пока не осознает своей победы, но ее переполняют эмоции. При этом она подчеркнула — медаль была ее целью номер один, она уверенно шла к победе, усердно готовилась и другого исхода не ожидала.

Мировое первенство по самбо проходит с 8 по 10 ноября в Астане, Казахстан. Разыгрывается 31 комплект медалей в нескольких дисциплинах: спортивное самбо среди мужчин и женщин, боевое самбо среди мужчин и женщин, самбо слепых среди мужчин в классе SVI-1 (тотально слепые спортсмены). Россияне выступают в нейтральном статусе под флагом Международной федерации самбо (ФИАС).

Дисциплина «женское боевое самбо» впервые была включена в программу в этом году. Вера Лоткова победила Гульсевар Уракову из Узбекистана в финальном поединке в весовой категории до 54 килограммов. Призналась, что на тренировках ее спарринг-партнеры были сильнее всех соперниц на чемпионате мира.

«Могу сказать, что победа далась мне легко. Пока я до конца не осознаю, что не только завоевала золотую медаль для своей страны, но и вошла в историю мирового самбо как первая чемпионка мира в женском боевом самбо. Но я очень счастлива!» — сказала Лоткова.

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