Наши войска продолжают вытеснять боевиков ВСУ из российских территорий.

Надо отдавать себе отчет в том, что мирный переход к многополярному миру не в интересах тех стран, которые при этом теряют власть, контроль, а, следовательно, деньги и ресурсы. И они способны на самые непредсказуемые провокации. Причем не своими силами.

Самый простой способ — руками украинских формирований. Командующий войсками РХБЗ на этой неделе рассказал о сорванной операции спецподразделений ВСУ по захвату Запорожской атомной электростанции. Они уже пытались в 2022 году это сделать, но не смогли перебросить десант через Днепр. И вот снова. Операции дали кодовое название «Короткое замыкание».

«В данной операции должны были участвовать украинские силы специальных операций. Для достижения поставленной цели предполагалось задействование РСЗО HIMARS и ударных беспилотных комплексов. Благодаря упреждающим действиям российских подразделений план захвата станции не был реализован», — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Обстрелы станции снизились благодаря присутствию наблюдателей из МАГАТЭ, но не прекратились. В августе, например, сгорела от прилета дрона одна из градирен, а в ближайшем городе Энергодаре не один раз уже сжигали подстанцию, питающую, в том числе, объекты АЭС.

Как рассказал на том же брифинге генерал-лейтенант Кириллов, вторгаясь в Курскую область, одной из целей также была АЭС в Курчатове. Этот вариант даже выгоднее для ВСУ, учитывая розу ветров. В случае аварии или умышленного подрыва, облако радиации накрыло бы исключительно российскую территорию.

Киев неоднократно прибегал к ядерному шантажу. А тут еще один сценарий ядерной провокации предложил авторитетный журнал Foreign Affairs.

Так вот он не то чтобы намекает, но прямо пишет, что некоторые из хранилищ ядерного оружия у нас в зоне поражения украинских дронов и ракет. А кроме того, эти склады могут легко быть захвачены некими злоумышленниками. И карту рисует, что где лежит. Или это такой шантаж?

Автор статьи делает особый упор на том, что вторгшиеся в Курскую область украинские формирования оказались между двумя ядерными складами: один на брянщине, другой — в Воронежской области.

И нет, не сами ВСУшники, а некие, опять же, злоумышленники могут захватить боеголовки. Все-таки больше это похоже на попытку шантажа. Или же автор плохо разбирается в географии и оперативной обстановке.

ВСУ в котле

Украинские войска заперты в Курской области как в кармане. Оттуда они не то что на брянщину, к себе домой не могут толком выбраться. Репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Суджанский район Курской области. Российские десантники штурмуют «опорник» ВСУ, те пытаются отстреливаться, в ход пошел миномет. Удержать позиции украинским боевикам так и не удалось.

Теснят неонацистов и на других участках фронта. Работают грады и ствольная артиллерия, наша авиация утроила врагам настоящий огненный ад.

Мы сейчас находимся недалеко от линии боевого соприкосновения. Рядом, через поле, уже позиции боевиков, по которым активно работают наши артиллеристы.

А на северо-восточном участке фронта — одна из самых горячих точек Курской области. Работать приходится в ускоренном темпе, в двух километрах от нас начинается артобстрел ВСУ. Снаряды рвутся в паре километров от нас. Здесь пристрелен каждый метр, это можно понять по подбитому американскому броневику.

Трофей наших десантников.

Это американский БТР «Марк Кенворд», выпущенный еще в середине 1970-х. За свой грозный вид его прозвали Мастифом.

На нем неонацисты налетели на мину. Машина пострадала, но удар выдержала. Наши разведчики вытащили ее в тыловую зону и отремонтировали.

«Применили русский иммобилайзер, наши русские трубочки, аккумулятор от Камаза», — рассказал позывной «Дизель».

Дальше едем на юго-западное направление курского фронта, где морпехи 810-й бригады шаг за шагом приближаются к окрестностям города Суджа.

Погодные условия нам лишь на руку, листвы нет и ВСУшникам теперь не спрятаться в лесополосе, все хорошо просматривается. Украинские боевики пытаются окапываться, но их отслеживают беспилотники.

«Остались только разрозненные группы. Потеряли ориентацию, не знают пути отхода. Задача — добить противника, которые остались в лесополосах», — излагает позывной «Тайфун».

Положение ВСУ критическое. В сутки они теряют до сотни боевиков, многие бросают оружие и бегут с позиций. Но кажется, что Киев это по-прежнему не беспокоит. Командование продолжает отправлять своих людей на смерть.