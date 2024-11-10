Наемник был ликвидирован: в Британии сообщили о смерти соотечественника в зоне СВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

Sky News: британский наемник ВСУ погиб в зоне СВО

Наемник был ликвидирован: в Британии сообщили о смерти соотечественника в зоне СВО

Фото: www.globallookpress.com/Wosunan Photostory

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Тема:
Спецоперация

Власти Соединенного Королевства уже знают о случившемся.

В зоне спецоперации погиб наемник из Великобритании, принимавший участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом передает телеканал Sky News, ссылаясь на родственников военного.

«Каллум Тиндал-Дрейпер из Ганнислейка, Корнуолл, погиб, служа во взводе иностранных добровольцев в борьбе Украины против России», — говорится в публикации.

Указывается, что наемник погиб 5 ноября, выполняя задачу по защите наблюдательного пункта. При этом BBC со ссылкой на МИД Великобритании отмечает, что ведомство уже знает о случившемся.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в подполье сообщили об иностранцах-наемниках среди военкомов на Украине. Боевики из других стран работают с закрытыми лицами в тылу.

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