«Жалости нет»: в подполье сообщили об иностранцах-наемниках среди военкомов на Украине
Подполье «Дозор»: иностранцев заметили среди сотрудников военкоматов на Украине
Фото: www.globallookpress.com/Nasser Ishtayeh
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Боевики из других стран работают с закрытыми лицами в тылу.
Иностранных наемников заметили среди сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине. Об этом сообщила пресс-служба подполья «Дозор» в Telegram-канале.
«За счет того, что наши ряды пополняются новыми дозоровцами, мы узнаем все больше пикантных подробностей. <…> Мы получили сведения об усилении состава ТЦК иностранными наемниками. Лица закрыты, работают в тылу, жалости к местным нет», — говорится в сообщении.
В качестве подтверждения опубликовано видео, на котором сотрудники ТЦК насильно ведут мужчину по двору, а потом сажают его в автомобиль. У одного из военкомов есть шеврон с изображением флага Азербайджана. В подполье считают, что после появления этой новости наемникам прикажут снять все шевроны, которые связаны с иностранными государствами.
Мобилизация на Украине
Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.
В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.
Прежде сообщалось, что украинские ТЦК устраивают облавы на мужчин. Военкомы придумывают все более изощренные способы мобилизации, чтобы восполнить потери на поле боя. Мужчин призывного возраста ищут везде: в ресторанах и на концертах, на рынках и в торговых центрах. Хватают просто посреди улицы и даже приходят на семейные праздники. Происходят облавы в Харькове и Львове, в Одесской области и Броварах, а также в Киеве.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинские военнопленные отказываются от возвращения домой. Прием число таких людей продолжает расти.
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