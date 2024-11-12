Украинские неонацисты открыли огонь из немецкого Leopard по машине с гражданскими в районе Курахово.

Что такое обыкновенный фашизм, наглядно показали боевики ВСУ в селе Дальнее в Донбассе. На кадрах видно, как в один из дворов заезжает легковой автомобиль с мирными жителями. А следом появляется немецкий Leopard. Украинский экипаж открывает огонь по гражданским.

Сейчас расположенное в трех километрах от Курахово село находится в зоне боевых действий. В кадр попали оборудованные на его окраине вражеские укрепления. Под натиском российских войск националисты отступают и заставляют покидать свои дома мирных жителей. Не все следуют этим указаниям. Возможно, это и спровоцировало жестокую расправу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные взяли в кольцо группировку ВСУ под Курахово в Харьковской области.