Крах экономики и безопасности: что станет с Европой при президентстве Трампа

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 10 0

В ЕС боятся проблем в экономике и безопасности из-за победы Трампа

Крах экономики и безопасности: что станет с Европой при президентстве Трампа

Фото: Evan Vucci/ТАСС

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Тема:
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Свои планы по внешней политике республиканец никогда не скрывал. Очевидно, что ничего хорошего ЕС они не сулят.

Победу на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа в США обсуждают не так активно, как в Европе. Союзники по НАТО напуганы, что новый американский лидер принесет им больше вреда, чем пользы. Об этом пишет EADaily.

«Демонстрируя врожденную грубость и желание доминировать над партнерами, Трамп пару недель назад в разгар избирательной кампании назвал Европу мини-Китаем! Не великим западным союзником Соединенных Штатов, а системным соперником, сравнимым с Китаем», — прокомментировал победу Трампа автор испанской газеты La Vanguardia.

При этом в EADaily напомнили, что практически вся власть в Штатах, по результатам выборов, будет сосредоточена именно в руках республиканцев. У демократов же остались только продажные СМИ, на высказывания которых Трамп уже давно привык не реагировать.

Особенно сильно европейцы переживают за будущие торговые отношения с США. Экономика ЕС и так понесла крайне сильные потери из-за введения санкций против России, а вот теперь, когда Трамп возьмется за реализацию своего предвыборного лозунга «сделаем Америку снова великой», Европа и вовсе может лишиться своего главного торгового партнера.

Однако самые тревожные опасения у ЕС вызывает безопасность. Трамп и раньше грозился вывести США из Североатлантического альянса, но на предыдущем сроке у него не получилось этого сделать. Теперь же, считают в Европе, он доведет начатое до конца.

«Избранный президент, чьи хорошие личные отношения с Путиным известны, до тошноты повторял, что он способен положить конец войне за 24 часа. Формула предсказуема: заморозить конфликт в его нынешнем состоянии, оставив завоеванную территорию в руках России», — пишет все тот же испанский журналист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто войдет в команду избранного президента США Трампа.

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