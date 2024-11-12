Полянский назвал Украину западной ЧВК

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 15 0

Не имея собственного оружия, ВСУ сражаются в интересах Запада, жертвуя своими людьми.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Курская область

Украина фактически выполняет роль частной военной компании (ЧВК), боевики которой сражаются за интересы западных стран. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский он в ходе брифинга, который прошел на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

«Украина своих вооружений не имеет, потому фактически она выполняет роль такой ЧВК, которая сражается за западные интересы своими людьми до последнего украинца. Вот этот аспект мы поднимаем отдельно, в рамках запрашиваемых нами параллельно заседаний по украинской тематике», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Полянский.

Он также отметил шокирующую реакцию коллективного Запада на преступления украинских боевиков, которые были совершены против мирных жителей Курской области. По его словам, мировое сообщество просто закрыло глаза на представленные Россией факты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживают в подвале школы-интерната в курской Судже несколько десятков мирных жителей.

Тема:
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