Песков: вопросы по украинскому направлению курирует лично Путин

Спецоперация по защите жителей Донбасса от киевского режима продолжается.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Президент Российской Федерации Владимир Путин лично занимается вопросами, связанными с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Направление это курирует Путин лично. Естественно, идет специальная военная операция. Он является верховным главнокомандующим», — заявил он на брифинге.
Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера указал на отсутствие «специальных посланников» для переговоров по Украине.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Кремле анонсировали прямую линию и большую пресс-конференцию Путина. Президент в ходе мероприятия ответит на вопросы граждан, а также российских и зарубежных журналистов.
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