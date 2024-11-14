Песков: вопросы по украинскому направлению курирует лично Путин

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 23 0

Спецоперация по защите жителей Донбасса от киевского режима продолжается.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично занимается вопросами, связанными с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Направление это курирует Путин лично. Естественно, идет специальная военная операция. Он является верховным главнокомандующим», — заявил он на брифинге.

Помимо этого, пресс-секретарь российского лидера указал на отсутствие «специальных посланников» для переговоров по Украине.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Кремле анонсировали прямую линию и большую пресс-конференцию Путина. Президент в ходе мероприятия ответит на вопросы граждан, а также российских и зарубежных журналистов.

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