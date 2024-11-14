Замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев попал под обстрел ВСУ в ЛНР
При обстреле ВСУ пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Чиновник посетил регион по рабочим вопросам.
Замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев попал под обстрел ВСУ в городе Кременная в ЛНР. Эту информацию 5-tv.ru подтвердили в пресс-службе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.
«Да, мы подтверждаем, что он попал под обстрел в Кременной, но его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он сейчас находится там (в Кременной — Прим.ред.), но будет транспортирован в Астрахань для детального обследования», — подчеркнули в пресс-службе.
Там уточнили, что в Кременной чиновник находился по рабочим вопросам. Сейчас пострадавший остается в одной из больниц ЛНР под наблюдением врачей.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru сообщал об обстреле Горловки в ДНР. 14 ноября под огнем украинских боевиков в городе пострадали 12 мирных жителей.
- 14 нояб
- «Очень большие вопросы»: Госдума приняла проект бюджета во втором чтении
- 14 нояб
- В Москве заочно арестовали публициста Стомахина* за фейки об армии РФ
- 14 нояб
- Игнорировал Зеленского и мытье рук: вспылили неожиданные факты из жизни будущего главы Пентагона Пита Хегсета
- 14 нояб
- Программа «Время героев» объявила о старте набора на второй поток
- 14 нояб
- В результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ пострадали 12 человек
- 14 нояб
- Песков: вопросы по украинскому направлению курирует лично Путин
- 14 нояб
- Путин считает справедливым увеличение поддержки участников СВО
- 14 нояб
- Путин подписал указ о выплатах военным, получившим инвалидность в ходе СВО
- 14 нояб
- ВС РФ освободили населенный пункт Вознесенка в ДНР
- 14 нояб
- «Даже хуже»: Лавров сравнил слова Трампа о конфликте на Украине с Минскими соглашениями
Читайте также
74%
0.65 104.50
0.21
Нашли ошибку?