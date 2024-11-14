Замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев попал под обстрел ВСУ в ЛНР

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 35 0

При обстреле ВСУ пострадал замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Чиновник посетил регион по рабочим вопросам.

Замминистра ЖКХ Астраханской области Рамин Агаев попал под обстрел ВСУ в городе Кременная в ЛНР. Эту информацию 5-tv.ru подтвердили в пресс-службе губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

«Да, мы подтверждаем, что он попал под обстрел в Кременной, но его жизни и здоровью ничего не угрожает. Он сейчас находится там (в Кременной — Прим.ред.), но будет транспортирован в Астрахань для детального обследования», — подчеркнули в пресс-службе.

Там уточнили, что в Кременной чиновник находился по рабочим вопросам. Сейчас пострадавший остается в одной из больниц ЛНР под наблюдением врачей.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал об обстреле Горловки в ДНР. 14 ноября под огнем украинских боевиков в городе пострадали 12 мирных жителей.

Тема:
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