«Очень большие вопросы»: Госдума приняла проект бюджета во втором чтении

Эфирная новость 17 0

В Правительстве документ назвали достаточно сбалансированным.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Несколько минут назад Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. Это рассмотрение можно назвать основным. Третье будет уже техническим и пройдет без детальных обсуждений. О главных статьях расходов рассказал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Ко второму чтению проекта бюджета вопросов у фракций все еще много.

«Средняя заработная плата, пенсионное обеспечение, медицинское обеспечение. А здесь у нас очень большие вопросы, потому что мы видим, что ситуация ухудшается, причем даже не стесняются это закладывать и официально показывать в бюджете. Естественно, мы не можем поддержать такой бюджет», — заявил руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия — за правду» в Госдуме.

Но и шагов к консенсусу сделано было немало. Перед самым началом пленарного заседания вместе с министром финансов Антоном Силуановым в думских кулуарах шагал лидер либер-демократов.

«Мы будем поддерживать бюджет, поскольку имя ему — «Все для фронта, все для победы», — заявил руководитель партии ЛДПР в Госдуме РФ Леонид Слуцкий.

Между первым и вторым чтениями бюджета депутаты поработали серьезно. Более 1000 поправок внесли, 888 профильный комитет рекомендовал принять. В том числе за них на пленарном заседании парламентарии сегодня и голосовали.

Бюджет получился оборонным. В будущем году на нужды армии потратят примерно треть всех средств. Но эта мера, по словам депутатов, оправдана. Во всяком случае, до тех пор, пока не закончится гибридное противостояние с Западом.

«Люди считают его оборонным, люди хорошо понимают, они никогда не ошибаются, потому что, если мы сейчас не победим в этой области, все остальное потеряет смысл. Они добьются, чего хотят, — они хотят разрушить нашу экономику, не скрывая этого. А экономика — это сущность, в которой все остальное произрастает, и будущее наших детей. Поэтому правильно вы говорите — это оборонный бюджет, и президент поставил это в приоритет», — заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Расходы на оборону засекречены. Но в том, что ВПК в будущем году станет катализатором инноваций и в гражданской промышленности, депутаты не сомневаются.

«Особенно это касается беспилотников. Очень важно, чтобы такие разработки помогали и нашим военным, но и дальше в гражданской жизни, в будущем. Потому что мы считаем, что логистика с дронами — это будущее нашей страны», — заявил зампредседателя Госдумы Владислав Даванков.

Но и чтобы объять социальную часть бюджета, тоже нужно постараться. Это вторая и по значимости, и по расходам статья. Обеспечить социальное благополучие должны примерно 6,5 триллиона рублей или 15% от всех расходов бюджета.

В приоритете — поддержка участников СВО, в том числе фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО и, конечно, семей с детьми.

«Мы видим приоритет семейной политики, мы видим, что даже в структуре ВВП в три раза больший объем занимает вопрос защиты семьи и поддержка семей с детьми. Безусловно, те 46%, которые занимает нацпроект „Семья“ по общему финансированию нацпроектов, также говорит сам за себя», — заявила зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

А если прибавить сюда образование, здравоохранение, культуру и спорт — все те области, которые социалку дополняют, получится, что расходы на защиту рубежей родины и нужды налогоплательщиков, в общем-то, сопоставимы.

«Расходы на здравоохранение, по сравнению с 2024 годом, выросли более чем на триллион рублей, то есть на 15,4%. На образование расходы федерального бюджета, по сравнению с 2024 годом, выросли на 1618,6 миллиарда рублей, то есть, на 9,6%», — заявил депутат Госдумы Андрей Макаров.

Курс доллара, цена на нефть, рост ВВП, инфляция — показатели, которые традиционно дополняют картину того, как выглядит бюджет страны. Прогнозные цифры в общем и целом оптимистичны. Премьер Мишустин назвал бюджет сбалансированным и умеренно консервативным, но в депутатском корпусе довольны такими показателями оказались не все.

«Говорят, что высокая ставка рефинансирования снижает инфляцию. Практика показывает наоборот, поэтому немножко поигрались, надо уже и к экономике ближе быть», — считает депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов.

Вопросы про инфляцию депутаты поднимали в ходе всего заседания. По прогнозу на будущий год, она должна составить 4,5% к декабрю. И, судя по настрою законодателей, желательно, чтобы ни процентом больше.

Расходы на 2025 год решили увеличить до 41,5 триллиона рублей. Но это с оглядкой, как говорят экономисты, на «мировую турбулентность». При этом все социальные программы сохранят — от льготной ипотеки до недорогих кредитов для малого и среднего бизнеса.

Тема:
Спецоперация
14 нояб
Замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев попал под обстрел ВСУ в ЛНР
14 нояб
В Москве заочно арестовали публициста Стомахина* за фейки об армии РФ
14 нояб
Игнорировал Зеленского и мытье рук: вспылили неожиданные факты из жизни будущего главы Пентагона Пита Хегсета
14 нояб
Программа «Время героев» объявила о старте набора на второй поток
14 нояб
В результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ пострадали 12 человек
14 нояб
Песков: вопросы по украинскому направлению курирует лично Путин
14 нояб
Путин считает справедливым увеличение поддержки участников СВО
14 нояб
Путин подписал указ о выплатах военным, получившим инвалидность в ходе СВО
14 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Вознесенка в ДНР
14 нояб
«Даже хуже»: Лавров сравнил слова Трампа о конфликте на Украине с Минскими соглашениями
Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
99.02
0.65 104.50
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:28
«Очень большие вопросы»: Госдума приняла проект бюджета во втором чтении
23:14
В свое удовольствие: как худеть без отказа от любимых продуктов
23:00
В Башкирии сосед изнасиловал 90-летнюю пенсионерку
22:46
«Зуб-антагонист»: когда удалять восьмерки строго запрещено
22:35
Просто работа? Алсу заметили в караоке с Алексеем Чумаковым
22:23
Замминистра ЖКХ Астраханской области Агаев попал под обстрел ВСУ в ЛНР

Сейчас читают

Большой-пребольшой отдых: юрист рассказал, выгодно ли продлить новогодние праздники сразу на месяц
«Нашей красавицы больше нет»: умерла блогер Крис Мел
Коварство Вселенной и большие риски: что таит Бобровая Луна 16 ноября 2024
«Построили полную копию К-3»: Елена Север о съемках фильма о Карибском кризисе

Интересные материалы

🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год
Как знаки зодиака встречают Новый год — веселый гороскоп