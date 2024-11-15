Похвасталась медалью: в Курске уволили чиновницу после встречи с жителями

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Главу Кореневского района Курской области уволили после встречи с жителями

Фото, видео: VK/Марина Дегтярева; 5-tv.ru

Тема:
Курская область

Губернатор региона посчитал ее поведение недостойным, а собравшиеся в зале ответили свистом и негодованием.

В Курской области — меньше чем за неделю — уже вторая отставка главы района, который не справился со своими обязанностями во время эвакуации жителей из приграничных территорий.

Своего кресла лишилась глава Кореневского района Марина Дегтярева. Причем она повела себя настолько некрасиво во время встречи с переселенцами, что на недостойное поведение ей указал даже губернатор, который в этот момент оказался рядом. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Вместо оваций, на которые рассчитывала Дегтярева, зал освистал чиновницу. Женщина выступала перед теми, кто потерял свои дома, но ни слова не сказала о них. Только о своей медали. Губернатору Курской области, который в тот момент стоял рядом, по реакции зала все сразу стало понятно. Чиновницу уволили, как и ее коллегу из Суджанского района двумя днями ранее. Там история была абсолютно такая же.

Реакция жителей вполне понятна. Не так давно в Коренево, как и в Судже, шли ожесточенные бои. Всушники пытались прорваться в Рыльск, но были отброшены на несколько километров.

Теперь Коренево это тыловой район, в село постепенно возвращаются мирные жители, но повезло не всем. Многие на месте своих домов обнаружили вот такую картину.

Все, кто видит такие руины, вынуждены снова ехать в Курск — в пункт временного размещения. И ждут встреч с чиновниками. После того, как сразу два района скандально лишились своих руководителей, журналистов в залы больше не пускают.

Встречи проходят без участия прессы, но настолько эмоционально, что даже из коридора слышно, о чем идет речь. Люди требуют компенсации, помощи и ответов на элементарный вопрос, как им жить дальше.

«Основной вопрос — это по поводу получения сертификатов на жилье. Этот вопрос все районы поднимают. Один и тот же вопрос», — рассказала жительница Суджанского района Светлана Урожаева.

До сих пор в пунктах временного размещения остаются около семи тысяч переселенцев. Люди ждут, когда освободят их города и села, но многим некуда возвращаться. Губернатор Курской области предупредил чиновников о возможных увольнениях. Переселенцы хоть и встречают такую инициативу аплодисментами, но все же ждут конкретной помощи. Она уже известна. Жилищные сертификаты получат все, у кого жилье разрушено частично или полностью. Участки останутся в собственности людей, даже если они не захотят возвращаться домой.

«Мы эту работу будем продолжать, конечно, встречаться жителями, не раз еще. Много очень индивидуальных вопросов, частных, юридических, надо смотреть документы. Все их будем снимать. Конечно, уверен, что победа будет, несомненно, за нами», — заявил губернатор Курской области Алексей Смирнов.

Заявление на получение сертификатов принимают почти во всех МФЦ с шести утра до одиннадцати вечера. С этим помогают людям министерство строительства, соцзащита, в том числе выезжают и в пункты временного размещения. А с 16 ноября получить документ можно будет в любое время на портале «Госуслуг».

Тема:
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