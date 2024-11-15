«Это было его предложение»: Бузова раскрыла правду о романе с Олегом Майами

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 211 0

Бузова раскрыла правду о романе с Олегом Майами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Когда знаменитости предложил сотрудничество Филипп Киркоров, она ему отказала. Однако к Олегом все было по-другому.

Певица Ольга Бузова исполнила дуэтом с коллегой Олегом Майами романтическую композицию «Такси» по его инициативе. Об этом она рассказала 5-tv.ru на премьере своего сольного концерта «Под звуки поцелуев» в честь восьмилетия творчества.

Артистка редко соглашается на совместное исполнение песен. В 2017 году она даже отказала народному артисту РФ Филиппу Киркорову, когда тот предложил сотрудничать. Однако недавно она дала согласие бывшему участнику шоу «Дом-2» Олегу Майами, за чьей карьерой и жизнью наблюдала.

«И в этот раз инициативу проявил мужчина. Я люблю, когда мужчины берут все в свои руки. И проявляют инициативу. Это было его предложение. И я подумала: „Почему бы и нет“. Мне нужно было услышать материал, я просила, чтобы он мне прислал песню. Он категорически отказывался мне присылать», — вспоминала Бузова.

Олег пригласил коллегу в Минск, где она впервые услышала тот хит. По ее словам, эта песня вызвала у нее мурашки по всему телу.

«Мы слышим и понимаем, что это очень про нас. Что это история про людей, которые очень любят друг друга, но которые свою жизнь отдали профессии. Отдали людям. И они безусловно могут нравиться друг другу и, возможно, это все-таки любовь, но это только иногда. Когда у тебя появляется чуть-чуть свободного времени», — сказала Бузова.

Она ждет, когда Майями сможет вернуться в Россию, чтобы исполнить вместе хит. К слову, именно после него появились слухи, что Бузова и Майами встречаются, поскольку в клипе артисты страстно целовались. Но точного ответа на вопросы поклонников Ольга не дает.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат ответил на сообщения о розыске Филиппа Киркорова из-за штрафов.

Тема:
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