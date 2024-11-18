«В роли миротворца»: как будет действовать Трамп при провале в завершении конфликта на Украине

На Западе допускают, что новый лидер может не сдержать свое обещание.

Набравший большинство голосов на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп может переложить вину за свои провалы в попытках завершить конфликт на Украине на отказ лидера* Незалежной Владимира Зеленского идти на компромисс при мирных переговорах с Россией. Об этом передает газета Financial Times (FT).

Как предполагает британско-российский историк Центра глобальных отношений имени Генри Киссинджера Сергей Радченко, у Трампа закончится в какой-то момент терпение из-за нескончаемых провалов ВСУ на поле боя. К тому же предварительно объявивший себя президентом США может разойтись во взглядах с Россией по украинскому вопросу.

«Возможно, что Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание Зеленского идти на компромисс», — считает Радченко.

В итоге Трамп и вовсе может отказаться от Украины и «позволить России одержать победу» в спецоперации.

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Выборы президента США

Выборы американского лидера прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев— бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояния в мире, в том числе обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт.

Предварительно, Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп сделал очередное громкое заявление об Украине. Политик вновь заявил о своих планах, озвученных в ходе предвыборной кампании, а именно: завершить все вооруженные конфликты в мире.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.