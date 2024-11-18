«В роли миротворца»: как будет действовать Трамп при провале в завершении конфликта на Украине
FT: Трамп может переложить вину за провалы в контактах по Украине на Зеленского
Фото: © РИА Новости/Alex Brandon
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На Западе допускают, что новый лидер может не сдержать свое обещание.
Набравший большинство голосов на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп может переложить вину за свои провалы в попытках завершить конфликт на Украине на отказ лидера* Незалежной Владимира Зеленского идти на компромисс при мирных переговорах с Россией. Об этом передает газета Financial Times (FT).
Как предполагает британско-российский историк Центра глобальных отношений имени Генри Киссинджера Сергей Радченко, у Трампа закончится в какой-то момент терпение из-за нескончаемых провалов ВСУ на поле боя. К тому же предварительно объявивший себя президентом США может разойтись во взглядах с Россией по украинскому вопросу.
«Возможно, что Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание Зеленского идти на компромисс», — считает Радченко.
В итоге Трамп и вовсе может отказаться от Украины и «позволить России одержать победу» в спецоперации.
Выборы президента США
Выборы американского лидера прошли 5 ноября. Демократическую партию представляла вице-президент США Камала Харрис, а республиканцев— бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
Трамп неоднократно заявлял, что завершит все вооруженные противостояния в мире, в том числе обещал урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт.
Предварительно, Трамп получил 51%, а Харрис — 47,4%. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января 2025 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп сделал очередное громкое заявление об Украине. Политик вновь заявил о своих планах, озвученных в ходе предвыборной кампании, а именно: завершить все вооруженные конфликты в мире.
* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.
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